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Gündem Avrupa'da göçmen ateşi sönmüyor! Opera binasını basıp polis araçlarını yaktılar
Gündem

Avrupa'da göçmen ateşi sönmüyor! Opera binasını basıp polis araçlarını yaktılar

Yeniakit Publisher
2024-02-19 08:21:00 -

Hollanda'nın Lahey şehrinde geçtiğimiz gün farklı görüşteki Eritreli gruplar taş ve sopalarla birbirleriyle ve polisle çatıştı. Opera binasını basıp polis araçlarını yakan sığınmacıların eylemleri devam ediyor.

Yerel medyaya göre Lahey'de Eritre hükümetini destekleyen bir grubun bir salonda toplandığını haber alan muhalefet yanlısı gruplar, taş ve sopalarla içeri girmeye çalıştı.

 

Binanın camlarını kıran, polis araçlarını ve otobüsleri ateşe veren protestoculara biber gazıyla müdahale edildiği ve çıkan olaylarda bazı polislerin yaralandığı belirtildi.

 

Lahey Belediyesi Sözcüsü Robin Middel, basına yaptığı açıklamada, Opera konferans salonunda toplanan Eritre hükümeti yanlıları ile karşıt gruplar arasında başlayan şiddet olaylarının kontrolden çıktığını söyledi.
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Lahey emniyetinin X hesabından yapılan açıklamada da Eritreli iki grubun Opera konferans salonunun bulunduğu Fruitweg Caddesi'nde taşlı kavgaya tutuştuğu ve polisin kamu düzenini sağlamak için müdahale ettiği belirtildi.

 

Protestocular çok sayıda polis aracıyla bazı otobüsleri kundakladı. Yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yorumlar

Putsavar

Kendi ülkelerini savaş alanına çevirdikleri yetmiyor bi de sığındıkları yerde aynısını yapıyorlar. Şu avrupalıların sabrına şaşıyorum vallahi

Reis Söndürüyor

Bize gelen 15 milyon az gelmiş, Avrupa'da kileri de topluyor. Bir kıvılcıma bakar
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