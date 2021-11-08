Avrupa'da F-35 depremi... Kriz çıkabilir

İspanya'nın toplam 50 adet F-35 savaş uçağı siparişi vermeyi düşündüğü bildiriliyor. Bir Lockheed-Martin yetkilisi Jane's'e Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ndeki programın oturum aralarında yaptığı açıklamada, siparişin 25 F-35B ve 25 F-35A'dan oluşacağını söyledi. F-35A'nın, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin eskiyen F/A-18 Hornet'lerinin yerini alması planlanıyor. F-35B, İspanyol Donanmasının Juan Carlos I uçak gemisinden çalışan eski AV-8 Harrier II'nin emekliye ayırmasını sağlayacak.

Clement Charpentreau, Aerotime için kaleme aldığı makalede, Harrier'in F-35B ile değiştirilmesinin, piyasada bulunan tek modern VSTOL (dikey iniş kalkış) uçağı olduğu düşünüldüğünde, sürpriz olmadığını, ancak F-35A'nın Hava Kuvvetleri tarafından satın alınmasının biraz daha beklenmedik olduğunu belirtti.

Ekim 2020'de İspanyol hükümeti, 2 milyar avro karşılığında 20 adet Eurofighter Typhoon satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) ve Yeni Nesil Savaş Uçağı'nın (NGF) geliştirilmesini beklerken, Hava Kuvvetleri için geçici bir çözüm olarak görüldü. İspanya'nın bu yolda devam edeceği tahmin ediliyordu.

Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS)

F-35 kriz çıkarabilir

Haziran 2020'deki Paris Air Show sırasında, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Fransız ve Alman meslektaşlarıyla Avrupa Geleceğin Muharebe Hava Sistemi programına dahil olmak için bir anlaşma imzaladı. İspanyol savunma elektroniği grubu Indra, Almanya'dan Airbus ve Fransa'dan Dassault Aviation ile birlikte projenin yüklenici firmaları olarak seçildiler.

Ancak F-35'in İspanya tarafından satın alınması, stratejik verilerin ABD'ye transferini gerektirebileceğinden, ülkenin projeye katılımı konusunda bir krize neden olabilir.

Benzer bir örnek var

Benzer bir durum, Almanya'nın 2030 yılına kadar eskiyen Panavia Tornado savaş uçağı filosunu değiştirmeye çalıştığı 2020'de ortaya çıktı. Değişim için Lockheed Martin F-35 olası Tornado haleflerinden biri olarak düşünüldü.

Ancak, ABD'nin beşinci nesil savaş uçağını seçmenin, FCAS programının diğer ortağı Fransa ile olan ilişkileri bozacağı tahmin edildi.

Sonunda Almanya, Avrupa savunma egemenliğine yönelik bir taahhüt olan F-35 yerine Eurofighter Typhoon ve SUper Hornetlerin bir karışımıyla filosunu yenilemeye çalıştı.

Aynı argüman, İspanya Sosyalist Partisi'nden savunma işlerinden sorumlu Zaida Cantera de Castro tarafından Mart 2021'de Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir röportajda öne sürüldü.

Castro buradaki açıklamasında, "F-35 tamamen Amerikan uçağıdır, böyle bir satın alma hiçbir Avrupa için uygun değil. Stratejik özerklik yalnızca askeri nedenlerle değil, aynı zamanda Avrupa parasının Avrupa'daki endüstriyi, işleri, araştırmaları ve teknolojiyi finanse etmesi nedeniyle de önemlidir" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın askeri tedarik ofisinden Jesus Ferrer Defence News'e verdiği demeçte, Hava Kuvvetleri tarafından ek Eurofighter Typhoon siparişinin de değerlendirildiğini söyledi .

star.com.tr