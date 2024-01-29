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Dünya Avrupa'da Erdoğan korkusu!
Dünya

Avrupa'da Erdoğan korkusu!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:32:00 -
Avrupa'da Erdoğan korkusu!

Milletvekili seçimlerine hazırlanan Avrupa Parlamentosu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan korkusu iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Son olarak Almanya'da "DAVA" isimli parti gündeme damga vurdu. Almaya'nın en çok tercih edilen gazetelerinden Bild, "Şimdi Erdoğan partisi geliyor” diyerek partiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilişkilendirirken DAVA’nın 5 milyon oy potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili seçimlerine hazırlanan Avrupa Parlamentosu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan korkusu iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Son olarak Almanya'da "DAVA" isimli parti gündeme damga vurdu. Almaya'nın en çok tercih edilen gazetelerinden Bild, "Şimdi Erdoğan partisi geliyor” diyerek partiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile ilişkilendirirken DAVA’nın 5 milyon oy potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

6-9 Haziran tarihlerinde yapılacak olan milletvekili seçimleri için son dönemece giren Avrupa Parlamentosu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan korkusu yaşanıyor. Alman gazetesi Bild, "Almanya'da daha fazla güç istiyor! Şimdi Erdoğan partisi geliyor" başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yakın olduğunu iddia ettiği DAVA'nın 5 milyon oyluk bir seçmen potansiyeli olduğunu öne sürdü.

BATI'DA ERDOĞAN KORKUSU

Almanya'da kurulan DAVA partisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkili olduğunu savunan Bild, "DAVA, son derece milliyetçi, antidemokratik, İslamcı özelliklere sahip ve açıkça İsrail'den nefret eden Erdoğan'ın AK Parti'sinin son kolu" ifadelerini kullandı.

"5 MİLYON OY POTANSİYELİ VAR"

Haberin devamında Bild, Almanya'da Alman pasaportuna ve oy kullanma hakkına sahip 2,5 milyon Müslüman olduğunu anımsatarak, vatandaşlık yasası değişirse 2,5 milyon Müslümanın daha oy kullanma hakkı kazanabileceğini belirtti. Öte yandan Bild, vatandaşlık yasasının Nisan 2024'te değişebileceğine dikkat çekerek, "Matematiksel olarak DAVA'nın beş milyon oyluk bir seçmen potansiyeli var" dedi.

ALMANYA'DA YÜZDE 67 OY ALDI

Bild, Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkler arasında son derece popüler olduğuna dikkat çekerek, Mayıs 2023'te düzenlene Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerden yüzde 67'lik oran ile 500 bin oy aldığını hatırlattı.
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MÜLTECİ POLİTİKASI

Ayrıca Bild gazetesi, DAVA'nın sosyal yardımlarla çocuk ve yaşlı yoksulluğunu önlemeyi amaçladığını ve 'pratik ve ideolojiden arınmış' bir mülteci politikası talep ettiğini ifade ederek, bunun "açık sınırlar" anlamına geldiğini iddia etti.

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