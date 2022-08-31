  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa'da enflasyon rekor tazeledi! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Avrupa'da enflasyon rekor tazeledi! İşte o rakamlar...

Euro Bölgesi tüketici fiyatları, Ağustos ayında yüzde 9.1 ile rekor tazeledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 14:00:00 -
Avrupa'da enflasyon rekor tazeledi! İşte o rakamlar...

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları yıllık bazda Ağustos ayında yüzde 9.1 ile beklentilerin üzerinde arttı​​​​​​​.

Geçen ay bu veri yüzde 8.9 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler enflasyonun yüzde 9​ seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Eurostat'tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 5.5​ ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.​​

Çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5.1 seviyesinde açıklanmıştı.​ Ekonomistler Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yüzde 5.1​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Almanya'da ise dün açıklanan enflasyon rakamı yüzde 8,8 ile 50 yılın zirvesine ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23