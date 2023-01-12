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Avrupa Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor
Avrupa

Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Avrupa’daki ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Almanya’da çöpten yiyecek toplamak yasaktı. Ancak krizle birlikte durum değişiyor. Çöplerden yiyecek alanların sayısı artınca yasağın kaldırılması gündemde geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 09:32:00 -
Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Önce pandemi, ardından da Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle baş gösteren enerji krizine bağlı ekonomik sıkıntı, Avrupa'da hayatın birçok alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Almanya'da bir ceza yasasının değiştirilmesi gündeme geldi. Almanya'da çöpe atılan yiyeceklerin çöp kutusundan çıkarılması yasak.

Ülkede özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.

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