Avrupa'da deprem! Başbakan istifa etti

Fransa'nın ardından Belçika'ya da sıçrayan Sarı Yelekliler protestosu, toplumda hükümete yönelik tepkileri arttırdı.

Ülkedeki sosyalist (ABVV), Hıristiyan (ACV) ve Liberal (ACLVB) işçi sendikaları, ulusal çapta eylemler yaptı.

Sendikalara göre, hükümetin emeklilikle ilgili politikaları, ağır işlerde çalışan kesimlerde rahatsızlığa neden oldu. Alım gücündeki sürekli düşüş, giderek büyüyen bir yaraya dönüştü.

Başbakan çareyi istifada buldu

Bu gelişmelerle ilerleyen süreç Başbakan'ın isitfasını getirdi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, istifa kararı aldığını, dilekçesini 'hemen' Kral'a sunacağını duyurdu.