“Avrupa’da da ‘Bayraktar’ların ve ‘Anka’ların uçtuğunu göreceğiz”

Savunma sanayisinin ülkeler için bağımsızlığın teminatı olduğunu vurgulayan Varank, bu sektörün aynı zamanda büyük ekonomik etkilerinin bulunduğunu, bilimsel ve teknolojik gelişmelerde lokomotif görevi gördüğünü bildirdi.



İhracatımız bugün 3 milyar doları buldu



Varank, 2019 itibarıyla global savunma sanayisi harcamalarının 2 trilyon doları aştığı bilgisini vererek, “Ülkemizde savunma ve havacılık sanayi cirosu 12 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2005’te 340 milyon dolar olan ihracatımız bugün 3 milyar doları buldu. Yerlilik oranlarımız günden güne artıyor, 2023’te yeni yerlilik hedefimiz yüzde 75.” diye konuştu.



Savunma sanayisinin bugünkü noktaya geliş sürecini anlatan Varank, Bakanlık olarak savunma sanayisi girişimci ekosistemine ilişkin önemli adımlar attıklarına dikkati çekerek, girişimcilerin finansman ihtiyacına yönelik hayata geçirilen fonları anlattı.



TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen programlarla 813 savunma sanayisi projesine 5 milyar liraya yakın destek verdiklerini vurgulayan Varank, destek programlarında firmaları iş birliğine özendirdiklerini dile getirdi.



“Bugünkü başarılar güle oynaya elde edilmedi”



Bugüne kadar Türk savunma sanayisinin çok iyi işler başardığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti: “İnanıyorum ki özellikle son 5 yılda yaptığımız yatırımlar çok daha kısa süre içinde ülkemizi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracak. Aslında bunun sinyallerini son yaptığımız büyük çaplı yurt dışı satışlarla almaya başladık. Ukrayna’ya, Katar’a, Azerbaycan’a ve Tunus’a yaptığımız SİHA satışları. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan ‘Bayraktar’ların ve ‘Anka’ların uçtuğunu göreceğiz. Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace’ın SİHA’larımız için kullandığı ifade ‘Game changer’ yani oyunun kurallarını değiştiren teknoloji. Bu açık bir şekilde bu alanda Türkiye’nin üstünlüğünün kabul edilmesi, artık kuralları Türkiye’nin belirlediğini itiraf etmek demek.”