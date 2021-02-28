Avrupa'da bir garip çocuk sevgisi

Avrupa'da yaşayan Türk kökenli bir kadın Danimarka'da çocukların soğukta uyutulduğunu ve bunun da amacının çocuğun sağlığı adına yapıldığını belirtti. Restoranda oturan ailelerin de çocuklarını dışarıda bıraktığını söyledi.

Avrupa genelinde yaygın bir uygulama

Bebeğin bağışıklık sistemini gülendirmek için soğukta dışarıda bırakılması tüm Avrupa'da yaygın bir şekilde uygulanıyor. Hatta bu yüzden bazı bebeklerin soğuk yüzünden öldükleri de biliniyor.