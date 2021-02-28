Avrupa'da bir garip çocuk sevgisi
Danimarka'da yaşamaya başlayan Türk kökenli bir kadın Avrupalıların bebekleri soğukta dışarıda beklettiklerini açıkladı.
Avrupa'da yaşayan Türk kökenli bir kadın Danimarka'da çocukların soğukta uyutulduğunu ve bunun da amacının çocuğun sağlığı adına yapıldığını belirtti. Restoranda oturan ailelerin de çocuklarını dışarıda bıraktığını söyledi.
Avrupa genelinde yaygın bir uygulama
Bebeğin bağışıklık sistemini gülendirmek için soğukta dışarıda bırakılması tüm Avrupa'da yaygın bir şekilde uygulanıyor. Hatta bu yüzden bazı bebeklerin soğuk yüzünden öldükleri de biliniyor.