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Sağlık Avrupa'da bir garip çocuk sevgisi
Sağlık

Avrupa'da bir garip çocuk sevgisi

Danimarka'da yaşamaya başlayan Türk kökenli bir kadın Avrupalıların bebekleri soğukta dışarıda beklettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 23:53:00 - 2021-02-28 23:57:25

Avrupa'da yaşayan Türk kökenli bir kadın Danimarka'da çocukların soğukta uyutulduğunu ve bunun da amacının çocuğun sağlığı adına yapıldığını belirtti. Restoranda oturan ailelerin de çocuklarını dışarıda bıraktığını söyledi.

Avrupa genelinde yaygın bir uygulama

Bebeğin bağışıklık sistemini gülendirmek için soğukta dışarıda bırakılması tüm Avrupa'da yaygın bir şekilde uygulanıyor. Hatta bu yüzden bazı bebeklerin soğuk yüzünden öldükleri de biliniyor.

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