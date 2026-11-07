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Sağlık Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı: Vaka sayıları ve can kayıpları rekor kırdı!
Sağlık

Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı: Vaka sayıları ve can kayıpları rekor kırdı!

Yeniakit Publisher
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Avrupa’da Batı Nil virüsü alarmı: Vaka sayıları ve can kayıpları rekor kırdı!

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine dayanarak hazırlanan son harita, Batı Nil virüsünün kıta genelinde ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Avrupa genelinde yaklaşık 20 ülke ve 234 bölgede toplam vaka sayısı 2 bin sınırını aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u geride bıraktı.

20 ülke ve 234 bölgeyi esir alan ölümcül virüste bilanço ağırlaşıyor. 

İtalya ve Yunanistan salgının merkez üssü oldu!

 

Avrupa'da rekor seviyelere yükselen vakaların ülkelere göre dağılımında en yüksek rakamlar şu şekilde sıralandı:

* İtalya: 780 vaka

* Yunanistan: 463 vaka

* Fransa: 180 vaka

* İspanya: 149 vaka

* Romanya: 125 vaka

Uzmanlar, sivrisinekler yoluyla yayılan ve kayıt altına alınan en yüksek seviyelere ulaşan bu salgın karşısında ülkelerin acil önlemler alması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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