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Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp!

Demokrasi ve insan hakları söylemlerini dilinden düşürmeyen AB ülkeleri ölümden kaçarak ülkelerine sığınan çocukları bile koruyamıyor. 2015 yılından bu yana AB ülkelerinde 96 bin 495 mülteci çocuk kayboldu. Çocukların nerede olduğu konusunda hiçbir bilgi de yok. Birçoğunun organ mafyasının eline düşmüş olabileceği ifade ediliyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
Avrupa’da 96 bin mülteci çocuk kayıp!

Kendilerini medeniyetin beşiği olarak lanse eden AB ülkelerinin, topraklarına sığınan mülteci çocukları bile koruyamadıkları ortaya çıktı. 2015 yılından bu yana herhangi bir yakını olmadan Batılı ülkelere sığınan 96 bin 465 çocuğun kayıplara karıştığı bildirildi. Ölümden kaçarak AB ülkelerine ulaşmaya çalışan mülteci çocukların % 75’inden fazlasının cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. Almanya’daki mülteci kamplarında kalan 350 binden fazla mülteci çocuğun insanlık dışı şartlarda yaşadığı belirlendi. Fransa’da ise binden fazla mülteci çocuğun ortadan kaybolduğu tespit edildi. Batılı ülkelere sığınan mülteci çocukların; kötü muamele, aşağılanma, cinsel istismara uğruma ve zorla ailelerinden koparılmaya maruz kaldıkları da ifade edildi.

ON BİNLERCE ÇOCUK KAYIP!

Son iki yüzyıldır dünyaya kan ve gözyaşından başka hiçbir şey vermeyen Batı medeniyeti, şimdi de bir vampir misali mülteci çocukların kanını emiyor. Sürekli olarak insan hakları ve demokrasi mavalları okuyan AB, savaştan ve ölümden kaçarak ülkelerine sığınan mülteci çocuklarını, sapkınlara kurban ediyor. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi’nin (UHİM) hazırladığı rapor; Batı medeniyetinin korumasız ve kimsesiz mülteci çocuklara bile acımadığını gözler önüne seriyor. Rapora göre, 2015 yılından bu yana herhangi bir yakını olmandan AB ülkelerine sığınan 96 bin 465 mülteci çocuk kayıplara karıştı.

SAPKINLARIN KURBANI OLUYORLAR

Raporda, Batı ülkelerine ulaşmaya çalışan mülteci çocukların % 75’inden fazlasının cinsel istismara maruz kaldığına işaret edildi. Ülkelerindeki iç savaştan, zulümden ve ölümden kaçarak AB ülkelerine sığınan çocuklar, sapkınların ağlarına düştü. Çocuk haklarının kutsallığından dem vuran Batı medeniyeti ise bu durumuna adeta göz yumdu. Almanya’ya iltica talebinde bulunan 350 binden fazla çocuğun, insani olmayan şartlarda barındırıldığı ve söz konusu kamplarda hiçbir güvenlik önleminin olmadığı da saptandı. Son bir yılda Fransa’ya sığınan bin mülteci çocuktan hiçbir haber alınmadı.

AŞAĞILAYICI MUAMELEYE TABİ TUTULUYORLAR

UHİM’im hazırladığı raporda, Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmayı başarmış mülteci çocukların karşılaştıkları zorluklara da yer verildi. Çocukların büyük bir kısmının aşağılayıcı muameleye ve ötekileştirilmeye tabi tutuluyor. Kendilerini korumaktan bile aciz olan çocuklar cinsel istismara uğruyor yahut cinsel ilişkiye zorlanıyor. Zulümden kaçan çocuklar yine zulmün pençesinde kıvranıyor. Birçok mülteci çocuk ise sudan bahanelerle ailelerinden koparılarak asimilasyona tabi tutuluyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
  1. avrupa
  2. mülteci
  3. çocuk

YORUM YAZ

  • DURAN Demir DURAN Demir 21 dk önce
    Avrupa avrupa kendisinde olmayandemokrasi ve de insan haklarını allayıp pullayıp dünyaya satmışlar
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu14 dk önce
    Bur kısım yedek parça hizmetinde,bir kısım köle ticaretinde,bir kısım mankurt birliğinde, bir kısım dilenme hizmetlerinde, bir kısım pavyon vitrininde olmak üzere istihtam edilmiştir. Avrupa ve amerikanın tarihi bu zaten
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