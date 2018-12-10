Avrupa yanıyor! ‘Arap baharı’ diyenler kendi baharını yaşıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen “sarı yeleklilerin” eylemleri, önce ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Ardından da, olaylar Belçika ve Hollanda’ya sıçradı. Emperyal ve adaletsiz düzeni yıkmak üzere bir harekete dönüşme ihtimali gittikçe artan eylemlerin AB’nin dinamosu Almanya’ya da sıçramasının an meselesi olduğu belirtiliyor. ABD ve İsrail ile birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da başlayan olayları destekleyerek “Arap Baharı” diye isim takıp zevkle izleyen Avrupa ülkeleri, şimdi “Avrupa Baharı”nın ayak sesleriyle tir tir titriyor.

Fransa’da başladı

Fransa’da başlayan eylemlerde şiddetin dozu gün geçtikçe artıyor. Cumartesi günü tekrar başlayan eylemlere değinen Fransız basını, Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde ‘Sarı Yeleklilerin’ ülkede darbe teşebbüsünde bulunacağına işaret etti. Fransız basını tarafından adı verilmeyen yetkilinin yaptığı açıklamalarda, “Büyük bir şiddetten korkmamız için sebeplerimiz var, birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek” şeklinde değerlendirmede bulunduğu söylendi. İstihbarat sorumlularının ise Elysee Sarayı’nı uyardığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığını söylediği belirtildi. Eylemcilerden ne kadar korktuklarını gizleyemeyen Fransız yönetimi, cumartesi günü olayları engellemek için 89 bin polisi ve yüzlerce zırhlı aracı Fransa sokaklarına çıkardı. 4 haftadır süren eylemlerde sarı yelekli eylemciler tarafından birçok mağaza ve dükkân vitrinlerine zarar verilmiş ve içerisindeki mallar yağmalanmıştı. Cumartesi günü başlayan eylemlerde Fransa sokaklarında hiçbir dükkân ve mağaza kepenk açmazken, opera programları, futbol müsabakaları iptal edildi. Ayrıca müzeler ve Paris’in sembolü olan Eyfel Kulesi de ziyaretçilere kapatıldı. Yapılan eylemlerde sadece Paris’i 8 bin polis ve onlarca zırhlı araç korudu.

Avrupa’ya sıçradı

Fransa’dan sonra olayların yayıldığı Belçika da ‘Sarı Yelekli’ protestoculara engel olmaya çalışıyor. Brüksel’in merkezi Arts-Loi bölgesinde toplanan yaklaşık bin göstericiye polis TOMA’yla tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etmeye çalışıyor. Göstericilere engel olmaya çalışan polislere takviye polis ekiplerinin yanı sıra atlı polisler de yardımcı oluyor. Fransa’da Macron istifa sesleri yükselirken Belçika’da ise “Faşizme hayır”, “Charles Michel istifa” şeklinde slogan atan göstericiler, “Sosyal kış geliyor” mesajı yazan pankartlar taşıyor. Hollanda’da ise protestocular Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi. “Rutte istifa” ve “Rutte defol git” sloganları atan Hollandalı “Sarı Yelekliler” Başbakan Mark Rutte istifa edene kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

Bizim polisimiz insaflı

Sarı Yelekliler’e karşı Fransa ve Belçika polisinin uyguladığı insanlık dışı davranışlara sessiz kalan Avrupa basını, 2013 yılında Türkiye’de gerçekleşen Gezi olaylarına canlı yayın araçları ve savaş muhabirleri göndererek çığırtkanlık yapıyordu. Paris’te Cumartesi günü gerçekleşen eylemlerde 3’ü polis görevlisi 30 kişi yaralanırken, haftalardır süren eylemlerde bin 723‘den fazla kişi gözaltına alındı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de ise 100 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’de gerçekleşen Gezi olayları ile Fransa’daki eylemleri karşılaştıran Başkan Erdoğan, Batı medyasını eleştirerek şu değerlendirmede bulundu: “Bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenlerin, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor? Bizim polisimiz Avrupa’dan daha insaflı. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler, kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerine çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır.”