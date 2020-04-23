  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Avrupa Voleybol müsabakaları iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, CEV Şampiyonlar Ligi Finali dahil 2020’de oynanacak tüm müsabakaların iptal edildiğini açıkladı.

2020-04-23 18:08:08 -
Avrupa Voleybol müsabakaları iptal edildi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, CEV Şampiyonlar Ligi Finali dahil 2020’de oynanacak tüm müsabakaların iptal edildiğini açıkladı.


Korona virüsü nedeniyle askıya alınan voleybol müsabakaları, bugün alınan karar ile iptal edildi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı.


CEV tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Avrupa Kupaları’nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenmesi planlanan Süper Finallerin iptal edildiği ve kupalarda şampiyonun belirlenmeyeceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı