THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Avrupa umutları denizin ortasında son buldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 12 mülteci yakalandı.

16 Ekim 2018 Salı 16:24
Avrupa umutları denizin ortasında son buldu!

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası'na kaçmak isteyen 12 mülteci deniz ortasından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Akyarlar koyundan denize açılan 12 mülteci “Cizar” isimli fiber tekneyle İstanköy Adası'na geçmek istedi. Uluslararası suya 1 mil kala Türk Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede 12 mülteci yakalandı.

Aralarından kadın ve çocuklarında olduğu mülteciler Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Kimlik tespiti yapan ekipler, mültecilerin Afgan ve Filistin uyruklu olduğunu belirledi. Sahil Güvenlikteki işlemlerinin ardından mülteciler, Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:24
  1. Muğla
  2. Bodrum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okulda yaralı bulunup, öğretmenin sahiplendiği sevimli kedi ilgi odağı oldu
    1. Okulda yaralı bulunup, öğretmenin..
    2. Fatih Portakal ameliyat oldu, açıklama..
    3. Çorlu'daki tren kazasına ilişkin..
    4. Şiş gözlerin sebebi...
    5. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    6. Onunla inatlaşmayın
    7. Östrojen esaslı hormon tedavisi tam..
    8. Arda Turan krizi İspanya medyasında
    9. 7 yaşındaki çocuğa sınır dışı kararı!
    10. Myanmar'da iki askeri uçak düştü: 3..
    11. FETÖ'den tutuklanan Ömer Çatkıç..
    12. Mısır'da olağanüstü hal 6. kez devam..
    13. Kışın ahşap ev sıcaklığı
    14. İngiltere'de nefret suçları 2 kattan..
    15. Arap kadın Yahudi erkekle evlenince..
    16. İran'ın yeni oyuncağı dünyayı tedirgin..
    17. Tartışma kısa sürede kavgaya..
    18. 12 ilde FETÖ operasyonu! 17 asker..
    19. İstanbul'da korkutan yangın! Çok..
    20. Muğla'da köpek yavruları boğulmak..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?