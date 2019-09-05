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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası

- Türk sporcular Fatma Keleş, Havva Nur Çoban ve Mahmut Küskü, gümüş madalyanın sahibi oldu

05 Eylül 2019 Perşembe 21:58
Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası

ANKARA (AA) - Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü, erkeklerde 54 ve 58, kadınlarda ise 46 ve 49 kilo müsabakalarına sahne oldu.

Tatamiye çıkan milli sporculardan Fatma Keleş, kadınlar 46 kilo, Havva Nur Çoban, kadınlar 49 kilo, Mahmut Küskü de erkekler 58 kiloda gümüş madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, kazanılan madalyalara ilişkin "İlk gün müsabakalarında 4 sıkletin 3’ünde finale yükselmeyi başardık ama sporcularımız gümüşte kaldılar. Önümüzdeki günlerde madalya rengimizin altına döneceğine inanıyorum. Sporcularımızı ve elde edilen madalyalarda emeği geçenleri kutluyor, müsabakası olan sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilo müsabakaları yapılacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:58
  1. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası
  2. Fatma Keleş
  3. Havva Nur Çoban
  4. Mahmut Küskü
  5. tekvando

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