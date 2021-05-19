  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tamamen gündem değiştirme çabasıdır!
Kocaeli'de ByLock operasyonu
Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var
PKK/KCK’ya eş zamanlı operasyon başladı
Dünya Avrupa ülkesinin bakanından Bayraktar TB2 paylaşımı!
Dünya

Avrupa ülkesinin bakanından Bayraktar TB2 paylaşımı!

Dünyada çok sayıda ülkenin dikkatini çeken Türk SİHA'larını bir ülke daha radara aldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA'larının fotoğrafını paylaşarak “İyi haberler yakında geliyor… Bizi izlemeye devam edin” notunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:08:00 -
Avrupa ülkesinin bakanından Bayraktar TB2 paylaşımı!

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin" diyerek BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in son hali görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakın isimler, teröristin son görüntülerini paylaştı. Terörist Gülen'in bitkin durumda olduğu görülüyor...
İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!
Gündem

İstanbul’da terör örgütü operasyonu: Gözaltılar var!

İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 33. Bölümü merakla beklenirken diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizide bir dönem kapanıyor. Yeni bir dön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay