Avrupa ülkesinin bakanından Bayraktar TB2 paylaşımı!
Dünyada çok sayıda ülkenin dikkatini çeken Türk SİHA'larını bir ülke daha radara aldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA'larının fotoğrafını paylaşarak “İyi haberler yakında geliyor… Bizi izlemeye devam edin” notunu yazdı.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin" diyerek BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.