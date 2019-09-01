0553 313 94 23

Avrupa ülkesinden skandal uygulama! Helal kesim yasaklanıyor

Belçika'da Fransızca konuşanların ağırlıklı yaşadığı Valonya bölgesinde, büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların "açı çekmemesi" gerekçesiyle şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:41
Avrupa ülkesinden skandal uygulama! Helal kesim yasaklanıyor

Valonya Parlamentosunun 2017'de kabul ettiği, koyun ve sığır gibi büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların "açı çekmemesi" gerekçesiyle şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren geçerli olacak.

Benzer bir karar, bu yılın başında Flaman bölgesinde yürürlüğe girmiş, teknik altyapı yetersizliğiyle sadece küçükbaş hayvanlar için uygulanmaya başlanmıştı.

İslam inancında "helal", Yahudi inancında "koşer" olarak bilinen hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesine getirilen yasaklar, ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumun yoğun tepkisine yol açıyor.

Belçika nüfusunun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan Müslüman ve Musevi toplumlar, hayvanların şoklanmadan ve uyutulmadan kesilmesini yasaklayan kararın, iki toplumun dini özgürlüklerini kısıtladığını ve toplumlara saygısızlık olduğunu savunuyor.

Kararın, Flaman bölgesinde kabul edilmesinin ardından yasağa karşı Belçika İslam Temsil Kurumu ve Belçika İslam Koordinasyonu, Belçika Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, davayı, Avrupa Adalet Divanına sevk etmiş ve görüş istemişti.

Avrupa Adalet Divanının konuya ilişkin görüşü ise henüz açıklanmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:41
  1. Valonya Parlamentosu
  2. koyun
  3. sığır
  4. büyükbaş hayvanlar
  5. küçükbaş hayvanlar
  6. Flaman bölgesi
  7. Avrupa Adalet Divanı
  8. Belçika İslam Temsil Kurumu
  9. Belçika İslam Koordinasyonu
  10. Belçika Anayasa Mahkemesi
  11. Anayasa Mahkemesi
  12. İslam
  13. yahudi
  14. Müslüman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepeli kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu
    1. Sancaktepeli kadınların el emeği göz..
    2. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    3. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    4. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    5. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    6. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    7. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    8. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    9. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    10. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    11. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    12. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    13. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    14. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    15. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    16. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    17. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    18. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    19. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    20. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    21. Eşi tarafından sokak ortasında..
    22. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha..
    23. Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma..
    24. Kursu tamamladılar, birlikte pasta..
    25. Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili skandal..
    26. 500 saman balyası kül oldu
    27. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    28. İlçe Başkanlarından Avşar’a destek..
    29. Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile..
    30. Afganistan'da hava saldırısı: 12 ölü
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak