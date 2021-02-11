  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesinden skandal karar! Ödüllendirecekler
Dünya

Avrupa ülkesinden skandal karar! Ödüllendirecekler

Hollanda hükümeti Srebrenitsa katliamı sırasında görev yapmış askerlere jest yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 21:13:00 -
Avrupa ülkesinden skandal karar! Ödüllendirecekler

Hollanda hükümeti, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının Temmuz ayında yaşanan soykırımda görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere değer verildiğini göstermek adına 5 biner avro verecek.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, yaptığı yazılı açıklamada, Borstlap olarak adlandırılan komisyonun Srebrenitsa'da BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlerle ilgili raporundaki tavsiyelerin uygulanacağını ifade etti.

Hollandalı askerlere 5 biner avro verileceğini ve Srebrenitsa'ya gidebilmeleri için onlara özel seferler düzenleneceğini belirten Bijleveld, halen psikolojik sorunlar yaşayan 850 asker için profesyonel yardım sunulacağını söyledi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Hollanda Yargıtayı 19 Temmuz 2019'da, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından öldürülmesinde bölgede askerleri bulunan Hollanda'yı kısmen suçlu bulsa da Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a düşürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Hainlik görevini yerine gedirdiler
  • Yanıtla

ORMANCI

Kafirler tek millettir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! Rus uçakları peş peşe havalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kutbu ve İskandinavya bölgelerinde tatbikat yapmasına sayılı günler kala Rus bombardıman uçakları peşe..
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar, gram altında 200 günlük üssel orta..
Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'
Gündem

Barış Terkoğlu'ndan skandal 'Boğaziçi' yazısı: 'Naziler 1930'da üniversitelere çökmüştü'

Paçavra Cumhuriyet'in yazarlarından Oda Tv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları konu edindiği köşe yazısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay