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Avrupa ülkesinden flaş karar! Artık kadın polisler başörtüsü takabilecek

Ada ülkesi İrlanda'da polis teşkilatı An Garda Siochana, Müslümanlar ve Sih topluluklarının polis gücüne katılabilmesinin önünü açtı.

04 Nisan 2019 Perşembe 18:33
Avrupa ülkesinden flaş karar! Artık kadın polisler başörtüsü takabilecek

İrlanda polisi, farklı kökenlerden gelenlerin teşkilata katılmasını sağlamak amacıyla ilk kez başörtüsüne izin verme kararı aldı.

Teşkilata katılımlara engel oluyor

İrlanda polis gücünden (An Garda Siochana) yapılan yazılı açıklamada, mevcut üniforma kurallarının Sih ve Müslüman topluluk üyelerinin teşkilata katılması önünde büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden üniforma kurallarının değiştirilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, Sih topluluk üyelerinin türban, Müslüman topluluk üyelerinin de başörtüsü takmasına izin verileceği vurgulandı.

Yeni bir işe alım sürecinin de başlatıldığı ifade edilen açıklamada, mevcut 14 bin 161 olan polis sayısının 2021 yılına kadar 15 bine kadar çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Katılımı teşvik etme planı

Teşkilat Müdürü Drew Harris de bir organizasyon olarak hizmet edilen toplumu doğru şekilde yansıtmanın önemine dikkati çekerek, her kesimden kişilerin kendilerine katılmasını teşvik etmek istediklerini söyledi.

Harris, türban veya başörtüsüne izin kararının azınlıkları teşkilata katılmaya teşvik edeceğini umduklarını da belirtti.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:33
  1. İrlanda
  2. İrlanda Polis Gücü
  3. Başörtüsü serbestliği
  4. Başörtülü polisler

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