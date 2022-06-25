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Dünya Avrupa ülkesinden flaş F-35 kararı
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş F-35 kararı

Hollanda Savunma Bakanlığı, ilave F-35 savaş uçağı ve MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı tedarik sürecini hızlandırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:05:00 -
Avrupa ülkesinden flaş F-35 kararı

Hollanda Savunma Bakanlığı, 2022 Yılı Savunma Bildirisi’nde açıklanan ilave 6 adet F-35 Lightning II ve 4 adet MQ-9 Reaper İHA tedarik sürecinin hızlandırılacağını açıkladı. Söz konusu kararın gerekçesi olarak ise aşırı gergin savunma pazarı gösterildi.

2025’te teslim alınması planlanan 6 adet F-35 için Hollanda Savunma Bakanlığı’nın, Temmuz 2022’den önce sipariş vermesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse, F-35’lerin teslimat programında bir boşluk oluşacak ve Hollanda’nın üçüncü F-35 filosunu tamamlaması en az 2 yıl ertelenecek.

Halihazırda 46 adet F-35A siparişi bulunan Hollanda, ilk F-35’ini ise 2013 yılında teslim aldı. Bu yılın sonuna kadar Hollanda’ya teslim edilen F-35A sayısının 34’e ulaşması planlanıyor.

Ayrıca Hollanda, operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle 4 adet MQ-9 Reaper alımı gerçekleştiriyor. Ancak Reaper’ın mevcut MQ-9A konfigürasyonunun üretimi sona eriyor. Bu sebeple Hollanda’nın, en geç Ağustos 2022’ye kadar Reaper siparişini resmi olarak vermesi gerekiyor. Siparişin verilmesi durumunda Hollanda’nın Reaper filosu, 8’e yükselecek.

Hem F-35 hem de Reaper siparişlerinin bahsi geçen tarihlerde verilmesi için kabine tarafından Hollanda Savunma Bakanlığı’na ek bütçe tahsis edilmesi gerekiyor. Hollanda, son dönemde yaşanan gerginliklerden ötürü savunma bütçesini sistematik olarak arttırıyor.

SavunmaSanayiST

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