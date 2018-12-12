0553 313 94 23

Avrupa ülkesinden flaş adım! F-16 alacaklar

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, yakın zamanda 14 adet ABD yapımı F-16 uçağı satın alacaklarını duyurdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:29
Avrupa ülkesinden flaş adım! F-16 alacaklar

Slovakya başbakanı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 14 adet ABD yapımı F-16 uçağı satın alacağını açıkladı.

Hükümetin söz konusu satın alımı onlaylamasının ardından, Savunma Bakanı Peter Gajdos ile İleri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin temsilcisi Ana Wugofski arasında Bratislava'da düzenlenen bir basın toplantında satış sözleşmesi imzalandı.

Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu satın alımın maliyeti toplamda 1.58 milyar euro'yu bulacak.

'En üstün versiyonu'

Başbakan Peter Pellegrini de, satış törennde gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu satın alım işlemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Slovakya, F-16 uçaklarının en üstün versiyonunu satın alınacak" dedi.

'NATO ve AB ile tamamen uyumlu'

Gajdos ise, teslimatı 2023'te tamamlanacak uçaklar için "Slovakya, bu avcıları satın aldıktan sonra NATO ve AB ülkeleriyle tamamen uyumlu olacak" ifadelerini kullandı.
Slovakya, daha önce İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarını satın almayı düşünmüştü.

Slovakya'nın komşuları Çek Cumhuriyeti ve Macaristan da Gripen jetlerini kullanıyor, ülkenin diğer bir komşusu Polonya ise diğer NATO ülkeleri gibi F-16 kullanıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:29
  1. Slovakya
  2. ABD
  3. F-16

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig Hakemleri Değerlendirme Semineri yapıldı
    1. Süper Lig Hakemleri Değerlendirme..
    2. Helâl kazanca teşvik eve saadet ve..
    3. El Bab'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    4. Akhisarspor- Standard Liege maçına doğru
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Macaristan'da tartışmalı yasa kabul..
    7. FETÖ şüphelisi 22 jandarma görevlisi..
    8. Christian Bale: Trump'ı bozuntuya..
    9. Ses kısılmasını ciddiye almalısınız
    10. Yunanistan'ın olay yaratacak Türkiye..
    11. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik..
    12. Davalık olduğu inşaatçının ofisine..
    13. Anti-Balaka silahlı grubunun eski..
    14. Mutfağımızdaki en büyük tehlike...
    15. Suriye sınırına tank ve fırtına obüs..
    16. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz görüşme
    17. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    18. Türkiye geneli il ilçe CHP 2019..
    19. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    20. Akkuyu NGS'nin kurulduğu Mersin'de..
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!