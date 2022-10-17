Avrupa ülkesinden F-35 kararı! Dev bütçe ayrıldı

Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olarak belirtilen F-35 jetlerine bir ülke daha talip olmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, mevcut EF-18 Hornet uçak filosunun yanı sıra dikey kalkış ve iniş yapan AV-8B Harrier uçaklarının değiştirilmesi konusunda karar almaya hazırlandığı belirtildi.

Ülke yönetimi F-35'ler için iki aşamalı bir plan hazırladığı vurgulanan haberlerde, bunlardan ilkinin 6 milyar avro, diğer dönem için 4,5 milyar avroluk bir bütçe ayrılacağı öğrenildi.

İspanya'nın yanı sıra Avusturya'nın da söz konusu F-35 jetleri için bir hamle yapacağı iddia edildi. Avusturya Hava Kuvvetleri'nin 15 Eurofighter Typhoon'unun yerini doldurmak istediği ve bunun için tercihin F-35'ten yana olacağı belirtildi.

Başlarda İsveç yapımı SAAB Gripen'den çok bahsedilse de kararın F-35'ten yana kullanılması daha olası gibi görülüyor. Avusturyalı yetkililerin planlarına göre ise kararın tam anlamıyla 2030'un sonuna kadar verilmesi bekleniyor.

İsviçre 36 adet F-35 için anlaşma sağladı

Geçtiğimiz günlerde İsviçre, F-35A tipi savaş jeti satın almak için ABD ile anlaşmıştı. Anlaşmaya göre 2027'de başlayacak 36 adet F-35A teslimatlarının 2030'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Anlaşma kapsamında 2027'de başlayacak F-35A teslimatlarının 2030'a kadar devam edeceği ve F-35A'ların, İsviçre Hava Kuvvetlerinde mevcut F/A-18 Hornets ve F-5 Tigers jetlerinin yerini alacağı bildirilmişti.

Tam 6.1 milyar dolar

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35A alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frangı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35A'ların alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.

"F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu.