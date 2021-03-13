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Dünya Avrupa ülkesinde vakalar arttı! Ülkenin yarısı karantinaya girecek
Dünya

Avrupa ülkesinde vakalar arttı! Ülkenin yarısı karantinaya girecek

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da vaka sayıları yeniden artışa geçti. 15 Mart tarihinden itibaren ülkede 0 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 08:57:00 -
Avrupa ülkesinde vakalar arttı! Ülkenin yarısı karantinaya girecek

İtalya'da koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle kısıtlamalar ülke genelinde sıkılaştırıldı.

10 bölge kırmızı, 9 bölge turuncu

İtalyan hükümeti, koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış üzerine kısıtlamaları sıkılaştırırken, 15 Mart tarihinden itibaren 10 bölgede kırmızı, 9 bölgede ise turuncu bölge uygulaması yürürlüğe girecek.

Sarı bölge kalmadı

Kararnamenin imzalanmasının ardından ülkede sarı bölge kalmazken, sadece Sardunya Adası’nda beyaz bölge tedbirleri uygulanacak. Önümüzdeki 6 Nisan’a kadar geçerli olacak tedbirler kapsamında, 2-5 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Paskalya bayramında tüm ülkede kırmızı bölge kısıtlamaları geçerli olacak.

Son bir haftada artış yaşandı

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, haftalık pandemi değerlendirmesinde, bulaşma endeksi Rt değerinin ülke çapında son bir hafta içinde 1.06’dan 1.16’ya yükseldiği açıklanmıştı. Kurul, her 100 bin kişi arasında vaka görülme sayısının 225.64’e çıktığını duyurdu.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranın ise bir haftada yüzde 26’dan yüzde 31’e yükselerek kritik eşiğin aşıldığı açıklandı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, başkent Roma’daki Fiumicino Havalimanı’ndaki aşı merkezine yaptığı ziyarette vaka sayısında yeni bir dalga yaşandığını açıklamıştı.

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