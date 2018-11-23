0553 313 94 23

Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!

Polonya'nın Krakow kentinde iki Türk, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayarak gasp edildi.

23 Kasım 2018 Cuma 21:01
Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!

Polonya'nın Krakow kentinde 2 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. Saldırganlar 2 Türk'ü dövüp silahla tehdit ederken, 2 milyon zloty (450 bin euro) değerindeki altın ve değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Krakow polisinin yaptığı açıklamaya göre gasp olayı 14 Kasım tarihinde gerçekleşti. Açıklamaya göre, 2 Türk vatandaşı Polonya'nın güneyinde bulunan Krakow şehrindeki Bratyslawska sokakta saldırıya uğradı. Tam olarak sayıları bilinmeyen saldırganlar 2 Türk'ü döverek, yanlarında bulundurdukları 2 milyon zloty (450 bin euro) değerindeki altın ve diğer ziynet eşyalarını silah zoruyla gasp etti. İsimleri açıklanmayan 2 Türk, aldıkları darbeler neticesinde hastanede tedavi görürken, saldırganlar ise kaçtı.

4 arabayla gasp

Savcılığın soruşturma başlattığı olaya ilişkin ilk belirlemelere göre 4 kişinin gasp olayına karıştığı tespit edildi. Saldırgan sayısının daha fazla olabileceği ihtimali üzerinde duran Krakow polisinin tespitine göre saldırganlar 4 arabayla gelerek gasp olayını gerçekleştirdi. Yine polisin tespitlerine göre saldırganlar 4 aracı 6-10 Kasım tarihleri arasında satın aldı. Gasp olayının ardından dört arabadan üçü iç kısımları yakılmış halde bulundu. Arabalar üzerindeki incelemelerini sürdüren Krakow polisinin dördüncü arabayı ve saldırganları arama çalışması sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:01
  1. Polonya
  2. türklere saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından notlar
    1. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından..
    2. Öğretmenler Günü arifesinde kadın..
    3. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı..
    4. Avrupa ülkesinde Türklere saldırı!
    5. AK Parti Düzce belediye başkan adayı..
    6. GÜNCELLEME - Enerji firmasından kablo..
    7. Büyücü Kesira yakalandı! Skandal..
    8. "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"
    9. FETÖ'cü asker sahte içkiden yakalandı
    10. AK Parti Denizli belediye başkan adayı..
    11. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı..
    12. Analistlerden yeni dolar tahmini!..
    13. Petrol fiyatları dibi gördü!
    14. AK Parti Bursa belediye başkan adayı..
    15. Bakan Albayrak ile Gül, Gaziantepli..
    16. Avrupa Curling Şampiyonası
    17. Kanser hastası sırtına doktorunun..
    18. MKE Ankaragücü taraftarlarından,..
    19. Bakan Pakdemirli çiftçiye müjdeyi..
    20. Pişiklere pudra dökmek zararlı!
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!