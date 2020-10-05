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Dünya Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler
Dünya

Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa'nın güneydoğusundaki Savoie bölgesinde bir grup bağımsızlık yanlısı yeni bir devlet kurduklarını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:25:00 -
Avrupa ülkesinde şok eden gelişme! Yeni bir devlet kurduklarını ilan ettiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları ayrılıkçılıkla suçlarken, ülkenin güneydoğusunda beyaz haçlı kırmızı flamalar taşıyan bağımsızlık yanlıları Fransa'dan ayrıldıklarını duyurdu.

Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.

Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti ancak Fransız bayrağını indirmedi.

"1940'tan beri işgal altındayız"

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa'nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940'ta yürürlükten kalktığını belirtti.

Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Grubun bağımsızlığını ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.

Macron Müslümanları ayrılıkçı olmakla suçlamıştı

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Müslümanları ayrılıkçı olmakla suçlamıştı.

"Fransa'da yaşayan Müslümanlar'ın ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu" ve bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü ileri süren Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor" şeklinde haddini aşan sözler sarfetmişti.

 

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