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Avrupa ülkesinde sigara kullanımı tamamen yasaklandı

Kapalı alanlarda sigara kullanımını yasaklayan İsveç, 2019 yılından itibaren sigara tüketimini bütünüyle yasaklayacak.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
Avrupa ülkesinde sigara kullanımı tamamen yasaklandı

İtalyan La Repubblica gazetesinin Stockholm kaynaklı haberine göre, 2005 yılında kapalı alanda sigara içimini yasaklayan İsveç gelecek yıl Temmuz ayından itibaren açık havada özellikle parklarda, tren istasyonlarında, stat, spor salonları, ev, apartman, restoran, kafe önlerinde ayakta veya oturarak sigara içilmesini yasaklayacak.

Tütün ürünlerinin tamamı yasaklanıyor

İsveç Parlamentosu 2025 yılından itibaren ülkede tütün ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini ve böylece başta sigara olmak üzere puro, pipo tütünü, elektronik sigaranın satışının men edileceğini de 6 yıl öncesinden kullananlara duyurmuş oldu.

Nüfusun yüzde 11'i tiryaki 

İsveç nüfusun halen yüzde 11'inin tiryaki olduğu, yüzde 10'unun ise belirli zamanlarda sigara içtiği istatistiklere yansıyor. İskandinav ülkesinde halen iş yerlerinde ve kamu sektöründe çalışanlar için sigara içme bölümleri bulunmakta.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:03
  1. İtalya
  2. İsveç
  3. Parlamento
  4. Stockholm

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