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Dünya Avrupa ülkesinde olay iddia! Meclis Başkanı ile mafya arasında iş birliği
Dünya

Avrupa ülkesinde olay iddia! Meclis Başkanı ile mafya arasında iş birliği

İtalya'da Bölge Meclisi Başkanı mafya ile iş yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:31:00 -
Avrupa ülkesinde olay iddia! Meclis Başkanı ile mafya arasında iş birliği

İtalya'nın güneyindeki Kalabriya Bölge Meclis Başkanı Domenico Tallini'nin, mafya ile suç ortaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 68 yaşındaki siyasetçi, bölgede hakim mafya örgütü "Ndrangheta"nın "Grande Aracri" klanıyla suç ortaklığına giden bağları bulunduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Tallini'nin söz konusu mafya klanıyla, eczaneler ve tıbbi malzeme satan dükkanlar üzerinden Katanzaro kenti merkezli satış ağı kurmayı amaçladığı, buna karşılık seçimlerde kendisine destek sağlamaya yönelik suç ortaklığına girdiği ithamında bulunuldu.

Tallini'nin ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia üyesi olan Tallini, ocakta yapılan seçimlerde Kalabriya Bölge Meclisine seçilmiş ve daha sonra bölge Meclis Başkanı olmuştu.

İtalyan Parlamentosu Mafya ile Mücadele Komisyonu Başkanı Nicola Morra, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Komisyon olarak bu kişinin bağlantıları sebebiyle ocakta yapılan seçimde aday olamayacağına ilişkin rapor verdiklerini ancak o dönem kendisinin Tallini'den "kişisel intikam almak için rapor hazırladığı" şeklinde yorumlar yapıldığını hatırlattı.

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