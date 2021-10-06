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Dünya Avrupa ülkesinde konut krizine dikkat çeken çözüm
Dünya

Avrupa ülkesinde konut krizine dikkat çeken çözüm

Dünyanın pek çok bölgesinde etkili olan "kiralık konut krizine" karşı İspanya’dan "kira kontrolü çözümü" geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 07:57:00 -
Avrupa ülkesinde konut krizine dikkat çeken çözüm

Yeterli sayıda kiralık evin bulunamadığı ve mevcut kiralık evlerin çok yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu kentlere ev sahipliği yapan İspanya’da Sosyalist Parti’den ve Podemos’tan oluşan hükümetin kira kontrollerini devreye sokacağı öğrenildi.

Hükümetin küçük ortağı Podemos’tan Reuters’a bilgi veren bir kaynak, bütçe görüşmelerinde kira kontrolleri için uzlaştıklarını belirtti.

Ekonomi Manşet'in haberine göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Sevilla’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin düşük gelirli gençlere kiralarını ödemelerine yardımcı olmak için ayda 250 euro vermeyi planladığını söyledi.

Sanchez bu yardımın amacının 18 ila 35 yaş arasındaki gençlerin bağımsız olmalarına ve ebeveynlerinin evlerinden çıkmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

10 evi olan kirayı düşürecek

Çıkması planlanan yasaya göre, kiralık konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde 10’dan daha fazla eve sahip olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi yasal zorunluluk olacak. 10 veya daha az evi olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi halinde ise ekstra vergi teşviklerinden yararlanması bekleniyor.

Bu sırada Sosyalist Parti ve Unidas Podemos’dan oluşan sol koalisyon, haftalarca süren çekişmelerin ardından Salı günü bir bütçe taslağı üzerinde anlaştı. Bütçe görüşmelerinin en tartışmalı konusu ise konut sorunu olarak görülüyordu.

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