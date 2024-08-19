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Dünya Avrupa ülkesinde İkinci Dünya Savaşı alarmı! Kuzey İrlanda'da 400'den fazla ev tahliye edildi
Dünya

Avrupa ülkesinde İkinci Dünya Savaşı alarmı! Kuzey İrlanda'da 400'den fazla ev tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 02:10:00 -
Avrupa ülkesinde İkinci Dünya Savaşı alarmı! Kuzey İrlanda'da 400'den fazla ev tahliye edildi

Kuzey İrlanda'nın Newtownards bölgesinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilen bir patlayıcı bulunması nedeniyle 400'den fazla ev boşaltıldı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı, Newtownards'da cuma günü bir inşaat çalışması sırasında bulunan patlayıcıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bombayı imha çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Newtownards'tan sorumlu Ards and North Down Bölgesi Emniyet Müdürü Johnston McDowell, "400'ün üzerinde ev bu operasyondan etkilendi." ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen evlere gönderilen mektuplarda, imha operasyonunun 5 gün veya daha fazla sürebileceği uyarısı yer aldı.

Ards and North Downs Belediye Meclis Üyesi Pete Wray ise yaptığı açıklamada patlayıcının Nazi Almanyası tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geçen cuma günü bulunan patlayıcı için 17 Ağustos'ta uzmanların bölgeye geldiğini ifade eden Wray, aynı gün patlayıcı çevresindeki 400 metre çapında bir alan için tahliye kararı verildiğini belirtti.
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Wray, pazar günü itibariyle tahliyelerin gerçekleştirildiğini ifade ederken tahliye edilen ev sayısının 450 olduğunu da bildirdi.

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