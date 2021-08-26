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Dünya Avrupa ülkesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan olmadı
Dünya

Avrupa ülkesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan olmadı

Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması, büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 03:39:00 -
Avrupa ülkesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan olmadı

Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı yok

Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak ancak henüz ortada cumhurbaşkanı adayı yok.

Normal şartlarda birçok ülkede cumhurbaşkanı adayları, oy toplayabilmek için milletvekillerini ikna etmek için uğraşır. Ancak 1,3 milyon nüfuslu Estonya'da durumlar tam tersi.

Halk arasında yapılan anketlerde Estonyalıların çoğu, şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Kersti Kaljulaid'in görevini 5 seneliğine devam ettirmesinden yana.

Ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı

Estonya’da 5 sene önce yapılan seçimde Cumhurbaşkanı olan 46 yaşındaki Kersti Kaljulaid, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

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