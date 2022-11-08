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Dünya Avrupa ülkesinde büyük kriz! Doktor bulamıyorlar
Dünya

Avrupa ülkesinde büyük kriz! Doktor bulamıyorlar

Fransa'da yapılan bir araştırmada, 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime erişimde zorluk yaşadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 22:55:00 -
Avrupa ülkesinde büyük kriz! Doktor bulamıyorlar

UFC-Que Choisir adlı Fransız tüketici gözlem grubu tarafından yapılan araştırmada, pek çok bölgenin "tıbbi çölleşme" ile karşı karşıya olduğu ülkede tıbbi bakımın "acınacak durumda" olduğuna işaret ediliyor.

Pratisyen hekimler için etkileşimli "sağlık eksiklikleri" haritası oluşturulan araştırma kapsamında aynı zamanda, randevunun pratisyen hekim ile önceden istişareye bağlı olmadığı ve "doğrudan" erişilebilen çocuk doktorları, jinekologlar ve göz doktorlarının dahil olduğu üç uzmanlık alanı belirlendi.

15 milyondan fazla Fransız doktor bulamıyor

Araştırmada, "Fransa'da 15,3 milyondan az olmayan kişinin ülkenin sağlık sisteminin belkemiğini oluşturan pratisyen hekimlere erişimi oldukça zor" değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca araştırmada, kadınların dörtte birinin "jinekolojik tıbbi çölde" ve çocukların dörtte biri "pediatrik tıbbi çölde" yaşadığı kaydedildi.

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