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Dünya Avrupa ülkesinde Azerbaycan destekçilerine alçak saldırı
Dünya

Avrupa ülkesinde Azerbaycan destekçilerine alçak saldırı

Polonya'da işgalci Ermenistan'ın Gence'ye yönelik terör saldırısını protesto etmek için barışçıl eylem düzenleyen Azerbaycan destekçileri, Ermenistan bayrağı taşıyan silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:15:00 -
Avrupa ülkesinde Azerbaycan destekçilerine alçak saldırı

Polonya'nın Katoviçe kentindeki tiyatro önünde, Azerbaycanlı gençlerin girişimiyle toplanan bir grup, Ermenistan'ın saldırganlığı ve Gence'ye yönelik kalleş terör saldısını protesto etti.

Kısa bir süre sonra ellerinde Ermenistan bayrağı bulunan yüzü kapalı bir grup alana geldi ve Azerbaycan destekçilerini sözlü ve fiziksel saldırılarla kışkırtmaya çalıştı.

Provokatör gruba rağmen protesto devam ederken, Ermenistan bayrağı taşıyan grup bir anda silahları barışçıl grubun üzerine çevirdi.

Havaya ateş açan provokatörler, Ermenistan terörünün birçok yerde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, provokatörlerden üçünün gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Star.com.tr

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