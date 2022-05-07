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Dünya Avrupa ülkesi Ukrayna'yı fena gazladı: Türkiye gibi uzun sürmez
Dünya

Avrupa ülkesi Ukrayna'yı fena gazladı: Türkiye gibi uzun sürmez

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınma sürecinin Türkiye kadar uzun sürmeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 09:55:00 -
Avrupa ülkesi Ukrayna'yı fena gazladı: Türkiye gibi uzun sürmez

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kiev'in Avrupa Birliği ile müzakere sürecinin Türkiye gibi uzun sürmeyeceğini söyledi.

Euronews'e özel demeç veren Morawiecki, "Haziran ayında Avrupa Komisyonu Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusu hakkında görüş bildirecek. Ukrayna'nın bu on yılın sonundan önce AB'ye katılmasını bekliyor musunuz?" sorusune yanıt verirken, "Umarım. Bence bu tamamen mümkün" dedi. "Rusya cezalandırılmalı. Rusya Federasyonu'nun servetine ve Rus oligarklarının servetine el konulmalı" diyen Polonya başbakanı şöyle konuştu:

"Ukrayna’nın Avrupa Birliği’nin bir parçası olmasıyla ilgili olarak, Avrupa Komisyonu tarafından çağrı yapıldığı gibi, onlara oldukça hızlı bir şekilde aday statüsü verilmeli.

Bununla birlikte katılım süreci başlayacak ve bu Türkiye ya da diğer ülkeler için olduğu kadar uzun sürmeyecek.

Avrupa stratejik olarak özerk olmak istiyorsa, güçlü olmak istiyorsa, küresel bir süper güç olmak istiyorsa Avrupa Birliği'nin, Batı Balkanlar ve Ukrayna ile bütünleşmesi gerektiğine inanıyorum."

Turkrus

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