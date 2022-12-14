Avrupa ülkesi Türkiye'den SİHA istedi

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları dünyanın gündeminde. Libya'dan Azerbaycan'a, Ukrayna'dan sınır ötesi operasyonlara birçok sahada başarısını ispat eden SİHA'lar, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline geldi.

Teknolojisi sürekli gelişen, bu alanda öncü olan SİHA'lar birçok ülkeye satıldı, birçoğu ile anlaşma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Türk SİHA'ları İtalya'nın da gündeminde.

Meloni Türkiye'den SİHA talep etti

İngiltere merkezli Middle East Eye'nin haberine göre konu geçtiğimiz ay Endonezya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde gündeme geldi.

Burada Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin Türk SİHA'larıyla ilgilendiğini ve SİHA satın almak istediklerini belirtti. Edinilen bilgiye göre İtalya'nın Türk SİHA'larını yasa dışı göçle mücadele amacıyla istiyor.