Avrupa ülkesi Türkiye’den binlerce işçi alacak! 40 bin lira maaş verecekler ama bir şartla...

Almanya hem işçi açığını kapatmak hem de değişen dünyaya daha hızlı ayak uydurabilmek için, yeni yasa hazırlıklarını tamamlamak üzere. Mart ayında meclise gelmesi planlanan yeni “Göç ve Vatandaşlık” yasa tasarına göre, AB dışından ve özellikle de Türkiye'den “yeni nesil işçgücü“ istihdama kapılarını açıyor.

Sözcü'nün haberine göre; İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından son şeklinin verilmesi için yoğun çaba sarf edilen tasarı, mart ayında meclise gelecek.

Buna göre temel değişiklikler şu olacak: Daha modern bir Vatandaşlık Yasası, daha nitelikli göç, göçmen kökenlilerin ülkeyle bağının ve sosyal katılımının güçlendirilmesi, diplomasız da olsa yurt dışından nitelikli eleman alımı.

Bu başlıklar altında yeni tasarı, AB dışından ve ülke ismi verilmese de özellikle Türkiye'den, 1960'lardaki gibi daha nitelikli personel getirilmesini sağlayacak. Hemen her alanda gelecek olan nitelikli personel için aranan şartlar basitleştirildi. Uygulama bu yıl başlayacak ve 2035'e kadar 7 milyon işçi açığı kapatılacak. Yasa geçtikten sonra ilgili birimler ve Türkiye'deki temsilciliklere uygulama şekli bildirilecek.

Çalışma şartları

Almanya'da çalışmak isteyen Türk işçiler için bir “Puan sistemi“ uygulanacak ve işçi seçiminde “Şans Kartı“ verilmesi için şunlar istenecek:

– Almanya'da çalışabilme potansiyelini göstermek.

– Dil becerileri (temel düzeyde de olsa Almanca bilme) ve mesleki deneyim.

– Almanya ile olan bağlantısı. Bu madde geçerse, özellikle Almanya'da yakınları ya da ülkeyle iş ilişkisi olanlar avantaj sağlayacak.

– Meslek öğrenebilme, Almanya'da meslek eğitimi ya da başka eğitim alabilme olanağı ile niyetinin olması.



– Belirli bir yaş sınırı bulunmuyor ama 40 ya da 50 yaşın üzerindekilere oranla gençlerin tercih edilme şansı yüksek olacak. Uzmanlık alanlarına göre yaşı ilerlemiş kişiler de gelebilecek. İşçi olmasa da yatırımcı olabilecek.

– Aranan mesleklerden birini, diploması olmasa da iyi yapabildiğini kanıtlamak. Yani alanında usta olmak. Demirci, kaynakçı, elektrikçi, el sanatları ustası, su- kalorifer tesisatçısı gibi…

– Mesleki yeteneklerini kısmen kanıtlayanlara da oturma izni verilecek.

– Almanya'daki bir işyerinden teklif alanların, iş anlaşması ya da ortaklığı olanların gelmeleri daha kolay olacak.

– Almanya'da “Duldung- Müsamaha“ ile yaşayan ilticacı statüsündeki kişilere, 5 yılı aşmışlarsa ve iyi entegre olmuşlarsa, oturma izni verilecek. Bunların sisteme yasal girişleri sağlanacak.

– Verilecek şans kartına göre, Almanya’ya uyum sağlayan, kendi geçimini sağlayanlar kalıcı olacak.

(Almanya'da asgari ücret saati 12 euro. Aylık ortalama asgari ücret 1750-1800 euro civarında. Bu da yaklaşık olarak aylık maaş olarak 37 bin TL'ye tekabül ediyor. )