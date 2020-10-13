Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni bir Navtex mesajı yayınlaması üzerine Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a gitme kararı alan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'yi gerginliği tırmandırmaması yönünde tepki çeken bir uyarıda bulundu.

Maas, salı sabahı Berlin'de ziyaretlerine başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Ankara gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli, eğer hükümet daha önce defalarca iddia ettiği gibi müzakerelerden yanaysa" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak AB ortakları Kıbrıs ve Yunanistan'la tam dayanışma içinde olduklarını" vurgulayan Maas, tüm tarafların akıllıca bir komşuluk ilişkileri içinde davranması gerektiğini söyledi. Maas, "Türkiye'yi Yunanistan'la açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeye çağırıyoruz" dedi.

Meşru faaliyetlerden rahatsız oldu

Türkiye'den yetki tartışmasının yaşandığı bölgelerde doğal gaz arama çalışmaları yürütmemesini isteyen Maas, bunun AB- Türkiye ilişkilerin geliştirilmesi ve gerginliğin azaltılması çabalarına "büyük bir darbe" indireceğini söyledi.

Ziyaret programında Türkiye yok

Maas, bugün Türkiye’nin sismik araştırmalara yeniden başlama kararı nedeniyle Güney Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan'da ise Başbakan Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmeyi planladığı bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Maas'ın Türkiye'yi ise ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.