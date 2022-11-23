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Dünya Avrupa ülkesi Rusya'ya tepki gösterdi: Bizi elektriksiz bıraktı
Dünya

Avrupa ülkesi Rusya'ya tepki gösterdi: Bizi elektriksiz bıraktı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları nedeniyle elektriksiz kalan Moldova, Rusya'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 22:36:00 -
Avrupa ülkesi Rusya'ya tepki gösterdi: Bizi elektriksiz bıraktı

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırılarıyla Moldova'yı elektriksiz bıraktığını aktardı.

Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Moldova'yı karanlıkta bıraktı. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, insanları öldürüyor, yerleşim alanlarını ve enerji altyapısını füzelerle yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Moldova'da elektriğin yeniden sağlanacağını vurgulayan Sandu, ilgili kurumların bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Sandu, şunları kaydetti:

"Bizi karanlıkta ve soğukta bırakan, sefalet içinde tutma ve aşağılama arzusuyla insanları bilinçli olarak öldüren rejime güvenemeyiz. Şu anda ne kadar zor olursa olsun, Moldova'nın özgürlük yönünde ilerlemesi gerekiyor. Bu bizim tek yolumuzdur."

"Dramatik sonuçlar doğuruyor"

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku da başkent Kişinev dahil ülke genelinde elektriklerin kesildiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca bombalaması, ülkemizde dramatik sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Bu nedenle Rusya'nın Kişinev Büyükelçisinin bakanlığa çağrılması için talimat verdim" açıklamasında bulundu.

Ukrayna enerji şirketi Ukrenergo, Rus ordusunun bugün düzenlediği roketli saldırılar sonucunda ülke genelinde su ve elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirmişti.

AA

 

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