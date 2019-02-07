0553 313 94 23

Avrupa ülkesi resmen açıkladı! Türkiye'den binlerce Suriyeli sığınmacı alacak

Almanya, AB-Türkiye mülteci mutabakatını uygulamak için yeni bir düzenleme çıkardı. Bu kapsamda Almanya, 2019 yılı içerisinde Türkiye'den kriterlerine uyan 6 bin Suriyeli sığınmacı alacak.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:40
Avrupa ülkesi resmen açıkladı! Türkiye'den binlerce Suriyeli sığınmacı alacak

Almanya, 2019 yılında Türkiye'den kriterlerine uyan 6 bin Suriyeli alacak.

Her ay 500 sığınmacı alınacak

Almanya, AB-Türkiye mülteci mutabakatını uygulamak için yeni bir düzenleme çıkardı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, mutabakat kapsamında 2019 yılında Türkiye'den 6 bin Suriyeli sığınmacı alınması planlanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı tarafından eyaletlere gönderilen yazıda, 18 Mart 2016 tarihli AB - Türkiye mutabakatının önemi vurgulanırken, hükümetin bu mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği kaydedildi.

Yazıda, AB-Türkiye mutabakatının, yasa dışı göçün önlenmesi, insan kaçakçılarına darbe indirilmesi ve uluslararası korumaya muhtaç sığınmacıların yasal yollarla Avrupa'ya kabul edilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı hazırladığı düzenlemede, Türkiye'den Almanya'ya kabul edilecek Suriyeli sığınmacılara ilişkin kriterleri belirlerken, 2019 yılı boyunca, her ay en fazla 500 sığınmacı almayı planladığını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 20:40
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Avrupa
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Almanya
  6. 8 Mart

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Raportörü Callamard: "Deliller, Kaşıkçı cinayetinin Suudi yetkililer tarafından işlendiğini gösteriyor."
    1. BM Raportörü Callamard: "Deliller,..
    2. Pompeo'dan dünyanın aklıyla dalga..
    3. Ruslardan dikkat çeken analiz!..
    4. D Vitamini eksikliği nedir? D..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    6. Necati Şaşmaz'a büyük şok! 6 ay..
    7. 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi
    8. Avrupa ülkesi resmen açıkladı!..
    9. Hamas Fetih'i uzlaşıdan kaçmakla..
    10. ABD'den flaş çağrı: Çin'e karşı..
    11. Bakan Soylu KKTC'de
    12. Venezuela halkından flaş karar! İmza..
    13. Fahrettin Altun'dan Küresel Düşünürler..
    14. Bomba etkisi yapacak! BM'den Cemal..
    15. Tenis: FED Kupası
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    17. Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe..
    18. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    19. İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı..
    20. Devlet Başkanı açıkladı: Enflasyonu..
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...