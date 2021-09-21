Avrupa ülkesi koronavirüs defterini kapattı

Bukholm, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının mevsimsel değişiklikten dolayı soğuk algınlığına neden olan grip hastalığı ile eş değer seviyeye geldiğini belirterek, ''Ülkede risk gruplarında olan herkes aşılandı. Aşılanmış olduğu halde salgına yakalananların büyük bölümünde virüs hafif ve soğuk algınlığı benzeri semptomlar meydana getiriyor. Salgın yayılmaya devam etse de hastaneye yatış sayısı düşük kalıyor'' ifadelerini kullandı.

Aşılamanın zaferi

Aşının önemine vurgu yapan Bukholm, 'Aşı kapsamının düşük olduğu ülkelerden dolayı salgın bitmiyor. Virüs zengin ülkelerin topraklarının dışına yayıldığı sürece, yine de bir salgın olacaktır. Norveç aşılanma oranı yüksek ülkelerden biri olduğu için yeni bir aşamadayız' 'değerlendirmesinde bulundu.

Bukholm, ülkede aşılanma oranının yüzde 83'ü bulduğunu kaydetti. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te Kovid19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 841'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 182 bin 239'a yükseldi.