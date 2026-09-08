Avrupa ülkesi kış uykusundan uyandı! 'ABD'nin bizi koruyacak gücü yok artık'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Almanya’da Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, ülkesinin güvenliği konusunda ABD’nin Almanya’nın yanında yer alıp almayacağından emin olmadıklarını belirtti.
Söder, Abensberg kentinde düzenlenen geleneksel Gillamoos festivalinde konuştu.
Rusya'nın Almanya ve Avrupa için her zaman bir tehdit oluşturduğunu belirten Söder, "Ama Amerikalılara güvenebilirdiniz. Bugün bunu hala yapabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.
ABD'nin temsil ettiği değerlere büyük hayranlık duyduğunu kaydeden Söder, buna rağmen Washington'ın bazı stratejik kararlarını artık anlayamadığını dile getirdi.
Söder, "Artık bunları (ABD) anlayamadığımız için, bizim tarafımızda yüzde 100 olup olmadıklarını bilemediğimiz için ve muhtemelen bizi korumak için artık yeterli mühimmatları kalmadığı için şu anda Alman ordusunu güçlendiriyoruz." dedi.
Almanya'nın ordusunu "hiç olmadığı kadar" güçlendirdiklerini vurgulayan Söder, özgürlüğü korumak için malzemenin yanı sıra insan gücünün gerektiğini kaydetti.
Söder, "Bir ülkeyi seven, bir ülkeyi korumak isteyen, özgürlük ve demokrasi yanlısı olan herkes, ülkesine hizmet etmeye de hazır olmalıdır." ifadesini kullandı.