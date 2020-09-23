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Dünya Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz
Dünya

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 11 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernandez, koronavirüs nedeniyle tükendiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 21:42:00 -
Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor: Tükendik yorgunuz

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 682 bin 267 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 11 bin 289 artışla 693 bin 556 olarak açıkladı.

Son bir haftada koronavirüs nedeniyle 517 kişi ölürken, salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 34'e çıktığı belirtildi.

Askerlerden yardım istediler

İspanya genelinde yeni vakaların en fazla görüldüğü yer olan başkent Madrid'de serbest dolaşıma kısıtlama getirilen mahallelere yenilerinin eklenmesi ve ilave tedbirlerin alınması düşünülüyor.

Madrid özerk hükümeti, koronavirüs ile mücadelede alınan önlemlerin kontrolünde askerlerin de görev alması için acil yardım talep etti.

Yetkililer, bölgedeki sağlık personeli açığını kapatabilmek için, Madrid'de yaşayan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışından geldiklerinden diplomalarında denklik sorunu yaşayan 300 kadar göçmen doktorun diplomalırını kabul etmek için çalışma başlatıldı.

Başkentteki durumla ilgili olarak, Madrid Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Angela Hernandez, hastanelerde yoğunluğun arttığın, personel sıkıntısı çektiklerini ve bu durumu kaldıracak hallerinin olmadığını belirterek, "Tükendik, yorgunuz, kızgınız ve çaresisiz." diyerek vahip tabloyu gözler önüne serdi.

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Yorumlar

koray kaplan

Endülüsün nazarı 500 sene sonra değdi. Umarım çok kısa zamanda durumları düzelir.
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