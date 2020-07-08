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Dünya

Avrupa ülkesi açıkladı: Libya ile anlaşma imzaladık

Libya’daki İngiliz Büyükelçiliği, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile İngiltere arasında bir mutabakat imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:38:00 - 2020-07-08 19:07:34
Avrupa ülkesi açıkladı: Libya ile anlaşma imzaladık

Libya’daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, İngiliz Hükümeti ile Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

İngiliz Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Libya’da Adem-i merkeziyetçiliği desteklemek ve yerel yönetimi (UMH’yi kast ediyor) desteklemek için Libya Hükümeti ile bir mutabakat zaptı imzalamaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında, “İngiltere ve ortakları, Libya’daki belediye meclislerinde daha iyi ve daha duyarlı devlet hizmetleri sağlayacak ve sürece katkıda bulunacak.” denildi.

İngiltere’nin UMH’ye Olan Desteği

Nisan ayında çeşitli kaynaklarca aktarılan bilgiye göre İngiliz hükümeti, Libya’da uluslararası kabul görmüş Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti’ne (UMH) verdiği desteği doğruladı. Libya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Libya’da meşru hükümetin yanında durduğunu ve Libya’daki ateşkese yönelik çabalarını desteklediğini açıklamıştı.

Telefon görüşmesi gerçekleştiren Libya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Libya’da sahada süren savaş ile ilgili son gelişmeleri tartışarak sürdürülebilir bir ateşkesin yanı sıra Libyalıların karşı karşıya olduğu kötü insani ve ekonomik koşullar konusunu ele almıştı.

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Yorumlar

DERVİŞ

YEMEN bizi çağırıyor. İNGİLTERE UMH İle anlaşma imzalıyor. MISIRIN Ödü kopmuş, Nil nehri derdinde,SUUD'u Kaşıkçının ruhu takip ediyor. ABD, ÇİN ve RUSYA ile uğraşmaktan ve seçim için dolaşmaktan başını kaldıramıyor. Ne dersiniz? AYASOFYA! AYASOFYA! AYASOFYA YA CAN MI GELMEYE BAŞLADI ACABA!
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OSMANLI

Desenize yinemi kandırıldık libyada petrol , inşaat işinide İtalyanlar el attı , aynı Suriyedeki gibi şehit veren biz petrola çöken Rus birde içimizi ferahlatacak bi haber duymayacakmıyız .
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