Avrupa ülkelerini bekleyen büyük tehlike! "Bu olursa kimse şaşırmasın" diyerek şok gerçeği açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, uluslararası hukukun, yerini güçlülerin hukukuna bıraktığını belirtti. Avrupa'nın hızla 1930'ların faşist dönemine dönebileceğini ifade eden Bol, özetle şunları kaydetti:

"(...) Uluslararası hukuk, yerini, çoktan güçlülerin hukukuna terk etti. Artık güçlünün dediği doğrudur ve olması gerekendir. Sonuç itibariyle gelinen nokta, altta kalanın canı çıksın anlayışıdır.

Güçlüler belli, dünyanın ipleri toplam beş güçlü ülkenin elinde. Onların da başını ABD çekiyor.

O ABD ki, başkanının (Trump) iki küstah lafıyla koca Avrupa ülkeleri darmadağın oldu. Tehdit ettiği ülkeler, sözde dost ve müttefiki olan ülkelerdi (Almanya, Fransa ve NATO ülkeleri).

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Denize düşen Avrupa ülkeleri kurtuluşu yılana sarılmakta buldu ve İtalya’sından, Fransa’sına, Almanya’sından Avusturya’sına ve hatta tüm AB’yi temsilen AB Parlamentosunda aşırı sağ partiler adeta patlama yaptılar.

Fransa Başkanı Macron, yüzde 15’e düştüğünü görünce, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almak zorunda kaldı.

Avrupa ülkeleri hızla, 1930’ların faşist Avrupa’sına dönüş yaparsa, kimse şaşırmasın. (...)"