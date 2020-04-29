Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

SARAYBOSNA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın yavaşlaması ile bazı Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Hırvatistan'daki tedbirler hafta başından itibaren aşamalı olarak kaldırılırken, bugün başkent Zagreb'deki şehir içi bazı tramvay ve otobüs hatları yeniden çalışmaya başladı. Araçlara en fazla 20 yolcunun binmesine izin verilirken, yolculardan maske ve eldiven takmaları istendi.

Bosna Hersek'te mart ayından beri uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının geçen hafta kaldırılmasının ardından bugün yeni vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Son 24 saatte 94 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından beri en yüksek günlük rakam kaydedildi.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) hükümeti, 1 Mayıs'ın ülkede resmi tatil olması nedeniyle 1-3 Mayıs'ta uygulanmak üzere kısmi sokağa çıkma yasağının geçici olarak yeniden yürürlüğe sokulmasını talep etti. Kriz masasının onaylaması durumuda, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü hiç kimse 3 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Ayrıca 20.00-05.00 saatlerinde herkes için geçerli olacak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kuzey Makedonya'da da 1-3 Mayıs'ta her gün 14.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırıldı.



- Sırbistan'da voleybol ligleri iptal edildi

Sırbistan Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği online toplantının ardından ligleri iptal etme kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda, liglerde ilk sırada yer alan takımlar şampiyon ilan edildi.

Sırbistan'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından bazı spor salonları da kapılarını açtı. Spor salonlarına gelenlere, maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Slovenya'da da bugünden itibaren kütüphane, müze ve sanat galerileri yeniden ziyarete açıldı.

Karadağ'da üç gündür yeni Kovid-19 vakası tespit edilmediği açıklanırken, son 24 saatte yapılan 81 testin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, zamanında alınan tedbirler ve halkın dayanışma içinde hareket etmesi sonucu, Karadağ'ın salgınla mücadelede örnek bir ülke olduğunu söyledi.

- Polonya'da da tedbirler gevşetiliyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecine ilişkin alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Morawiecki, 4 Mayıs'tan itibaren ülkedeki hotel ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılacağını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek koşuluyla anaokulu ve kreşlerin de 6 Mayıs'ta yeniden kapılarını açacağını duyurdu.

Kütüphane, müze ve sanat galerisi gibi kültürel faaliyetlerin yapıldığı merkezlerin de mayıs ayında açılacağını kaydeden Morawiecki, özellikle virüs nedeniyle zor zamanlar geçirenlerin terapi olmalarına yardım etmek amacıyla psikoterapistlerin de iş başı yapacağını söyledi.

- Çekya'da acil durum bir kez daha uzatıldı

Çekya'da salgın nedeniyle 13 Mart'ta ilan edilen acil durum, meclisteki görüşmelerin ardından 17 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bir yandan tedbirlerin de gevşetildiği ülkede, başkent Prag'ın gözde turistlik mekanlarından Prag Kalesi'nin 25 Mayıs'ta ziyarete açılacağını bildirildi.



