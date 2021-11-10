Avrupa ülkeleri bizi tercih ediyor

Buğra Kardan

Seramik sektörü ihracatla büyüyor. Sektör temsilcileri, ürünlerini dünyaya yaymak ve yeni rekorlar kırmak için tanıtım faaliyetleri yürütüyorlar. Fuar fuar dolaşıp müşteri arıyorlar.

49 yıllık firma

Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı’nda (UNICERA İstanbul) yerlerini alan firmalar, ihracatlarını daha da arttırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu firmalardan EVDEMA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “49 yıllık bir firmayız. Kısmetse 50’nci yılımızı 2022’de kutlayacağız. Biz 10 senedir UNICERA İstanbul’a iştirak ediyoruz. Soprano MOBILIA ve DU&KA markamızla fuara katılıyoruz. Ev dekorasyon ürünlerimizle fuarda bulunuyoruz” dedi.

Ürünler beğeniliyor

“İstanbul’da mağazalarımız mevcut. Türkiye genelinde de yerleşik satıcılarımız söz konusu. Bunlar proje veya bayi tarafında satışları takip ediyor” ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

“Ürünlerimiz beğeni topluyor. İşlerimiz de çok iyi. 1.5 senenin ardından UNICERA İstanbul’da yeniden müşterilerimizle buluşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Standımıza ilgi yoğun. Avrupa’dan ve Rusya’dan gelen konuklarımız var. Konuklarımız bizimle irtibat halindeler. Bilindiği üzere dünya nakliye sorunuyla karşı karşıya. Bir konteynerin ederi 13 bin doları buldu. Onun için Avrupalılar ülkemizi tercih ediyorlar. Ülkemizi tedarik merkezi olarak görüyorlar. Bu durum bizi mutlu ediyor. Tabii seramik sektörü olarak ilerleme kat ediyoruz. Bu ilerleme yabancıların da dikkatlerinden kaçmıyor.

İhracatta güçlü artış

Doğal olarak ihracatta atılım yapıyoruz. Sektörümüzün 10 aylık ihracatına baktığımızda 350 milyon dolar gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Senede 1.5 milyar dolar ihracat yapıldığını dikkate alırsak yüzde 25 artış civarında var. Tabii sektör gibi biz de firma olarak ihracatımızı önemli oranda arttırdık, arttırıyoruz. “

Ciddi yatırımlar yaptı

2021’in kendileri adına verimli geçtiğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

“Satış çalışmalarımıza hız veriyoruz. Perakende satış mağazalarımız olmazsa olmazlarımızdan. Bayilerimiz ve projelerimizi de önemsiyoruz. Son 5 senede de iki kanal öne çıktı. Bunları ihracat ve online satış olarak sıralayabiliriz. Her iki kanalı da kuvvetleniyoruz. Ayrıca Avrupa’da, Rusya’da, Afrika’da ciddi yatırımlar yaptık. Almanya’da, Fransa’da, Avrupa’nın bazı şehirlerinde bayilikler vermeye de başladık. Şu anda güzel işler yapıyoruz, ihracat ağımız ise giderek büyüyor.”

Problemlerle karşılaşıldı

Pandemi döneminde iç satışlarında büyük bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Çelik, “Kârlarımız düştü ancak hedeflediğimiz ciroları yakaladık. İlk etapta ciddi sorunlar oluştu çünkü fabrikalarımız ve iş yerlerimiz yarı açık yarı kapalıydı. Problemlerle karşı karşıya kaldık. Şükür, daha sonra piyasa toparlandı. Hamdolsun, işler kötü gitmiyor” şeklinde konuştu.

Çelik, ilaveten enerjiye gelen zamdan da olumsuz etkilendiklerini vurgulayarak “Ama yapacak bir şey yok. Bu, dünyanın gerçeği. Sağ olsun hükümetimiz, bizi rahatlatmak için gerekli adımları atıyor. Biz de elimizden geldiği kadar ülkenin kalkınması için çabalıyoruz. İhracatımızı bir şekilde büyütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni konsepti mevcut

UNICERA İstanbul’a damga vuran firmalardan Seramiksan’ın Direktörü Mustafa Süreyya Çağlar ise stantlarına inovatif ürünleri taşıdıklarına işaret etti. Çağlar, şunları aktardı: “Yeni bir konseptimizle ön plandayız. Bu konsept sayesinde müşterilerimiz yerlerde ve duvarlarda kullandıkları karolarla banyo tezgâhlarını kaplayabilecekler. Öbür taraftan antibakteriyal vitrifiye ürünlerimizi vitrine çıkarıyoruz. Bu ürünlerimizle yüzde 99.9, yüzde 100’e yakın bir oranda hijyen garantisi veriyoruz. Yine fuarda 4.5 ve 2 litre su tasarrufuna imkân tanıyan klozetleri sergiliyoruz. Bu klozetlerimiz bir ailenin 40 ton su tasarrufu yapmasını mümkün kılıyor.”

Yabancı akını sürüyor

Fuara yabancıların akın ettiğini anlatan Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi dönemiyle beraber nakliye konusunda büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Uzak Doğu’dan gelen konteyner fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Daha önce biz, hammaddelerimizin ve üretim sırasında kullandığımız ekipmanların bir bölümünü Çin ile Hindistan’dan getiriyorduk. Bunun yanı sıra Avrupa ve ABD, ürettiği ürünlerin bir kısmı için Uzak Doğu’dan hammadde tedarik ediyordu. Zira Çin ile Hindistan, dünyanın en önemli seramik ve vitrifiye imalatçıları. Ne var ki konteynerde fiyatlarında yaşanan artıştan ötürü Uzak Doğu’dan Avrupa’ya ve ABD’ye ticaret geriledi. Doğal olarak Avrupalı ve ABD’li tedarikçiler, daha ekonomik ve kaliteli ürün almak için Türkiye’ye yöneldiler.

Bunu UNICERA İstanbul’dan da anlamak mümkün. Fuara gelen ziyaretçilerin yüzde 60’ını yabancılar oluşturuyor. Eskiden bu oran yüzde 10-20-30 seviyesindeydi. Fuar alanı yabancılarla doldu. Orta Asya’dan ki Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan’dan gelenler var. Afrika’dan da. Bunda ekonominin gidişatının payı büyük. TL’nin değer dolara karşı değer yitirmesi dışarıdaki tüketicinin satın alma kabiliyetini arttırdı. Ülkemiz yabancılar için çok cazip bir pazar haline geldi. Şu anda firmalarca üretilen ürünlerin büyük bölümü yurt dışına yollanıyor, yurt içinde mal bulmakta zorluk çekiliyor.”

Kapımızı çalan çok

“İtalya ile İspanya seramik üretiminde ilk iki sırada. Türkiye ise üçüncü basamakta bulunuyor” bilgilerini paylaşan Çağlar, şunları söyledi:

“Malum, enerjiyle ilgili dünyada büyük bir kriz yaşanıyor. Doğal gazda yıl başındaki fiyatlarla şu anki fiyatlar arasında büyük fark var. Haliyle İtalya ve İspanya’daki üreticiler için maliyetler yüksek. Hal böyle olunca İtalya ve İspanya’yı tercih eden ülkeler Türkiye’nin kapısını çalıyorlar. Tabii İtalyan firmalar da buraya fason üretim yaptırmak adına geliyorlar. Ama inkâr edilemeyecek bir olgu var ki o da ‘Made in Italy’. Şu gerçek ki üzerinde ‘Made in Italy’ yazılı bir karo, bizimkinden en az 3 kat daha pahalıdan satılıyor. Ne yazık ki şu anda İtalyanlarla aynı fiyata ürün satmamız mümkün değil. Keşke satabilsek.”

Kritik tespitler

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Çağlar, şu hususlara dikkat çekti:

“Küresel bir enflasyon, enerji krizi var. Hükümet buna rağmen önemli hamleler yapıyor. Aldığı fiyatın altında doğal gaz satıyor. Ama dengeli gitmeli. Konutta yüzde 0, sanayide yüzde 80 doğal gaz zammıyla karşı karşıyayız. Konuta ve sanayiye aynı oranda zam uygulanmalı. Biz konutları da sübvanse edersek ihracat kabiliyetimiz düşer. Her şey bir yana şu anda enerji fiyatı, doğal gaz fiyatı olması gerekenin altında. Ama önümüzdeki aylarda enerji maliyetleri artacak. Biz de fiyatlarımızı güncellemek durumunda kalacağız. “

Çağlar, ilgili mercilere de “Kalifiye eleman arayışımız var. Bununla ilgili çalışma yapılmasında fayda var” çağrısında bulundu.