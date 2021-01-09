Avrupa 'süper şırınga' icat etti! Daha fazla aşı vurulacak

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer ve BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısının ürün bilgilerini değiştirdi.

Bu sayede yeni "süper şırıngalar" ile şişelerin dibinde kalan kısımlar da kullanılarak, fazladan birer doz aşı elde edilebilecek.

EMA'nın tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech'in Pfizer ile birlikte geliştirdiği "Comirnaty" adlı ürünün şişesinden, 5 yerine 6 doz aşı sağlanacak.

Koronavirüs aşısının ürün bilgilerinin güncellenmesi kapsamında, yüzde 20 oranından daha fazla doz elde etmek için, "düşük ölü hacim iğneli" denen türden şırıngalar kullanılacak.

EMA'ya göre şu anda aşılamada kullanılan normal şırınga ve iğneler nedeniyle, Comirnaty şişelerinden 5 doz aşı elde edilebiliyor.

Şişelerin dibinde kalan aşıların birbirleriyle karıştırılması yasak.

Bu nedenle kalan kısım atılmak zorunda.

EMA'ya göre, aşıya yoğun ihtiyaç duyulan bir dönemde şişe başına bir dozun atılması, özel şırıngalarla önlenecek.

Ölü hacim iğneli şırıngalar en fazla 35 mililitre sıvı çekebildiği için için, şişeden altıncı dozu çıkarmak da mümkün olacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke tarafından ölü hacim iğneli şırınga satın alındı.

Eczacı ve hekimlere göre, yeni şırıngalar sayesinde aşı şişesinin dibinde hiç aşı kalmıyor. Şişedeki bütün sıvı kullanılabiliyor.

16 yaş altı kişilere uygulanmıyor

EMA tarafından 21 Aralık'ta onaylanan BioNTech - Pfizer koronavirüs aşısı, 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanıyor.

AB Komisyonu, daha önce 300 milyon doz satın aldığı Comirnaty aşısı için yeniden ek sipariş verdi.

Kaynak: BBC Türkçe