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Ekonomi Avrupa sıraya girdi! Bir ülke daha Türkiye'den gaz ithal edecek
Ekonomi

Avrupa sıraya girdi! Bir ülke daha Türkiye'den gaz ithal edecek

Yeniakit Publisher
2023-09-28 16:03:00 - 2023-09-28 17:39:48
Avrupa sıraya girdi! Bir ülke daha Türkiye'den gaz ithal edecek

Türkiye, Romanya'nın ardından Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğalgaz ihraç edecek.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Enerji Yüzyılı vizyonu ile yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirketle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

BOTAŞ'ın birbiri ardına gerçekleştirdiği ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları, gelişmiş iletim sistemi, coğrafi konumu ve bu güçlü altyapısının sağladığı avantajları değerlendirerek yeni ihracat anlaşmaları yapmaya devam ediyor. BOTAŞ, ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi konumuna ulaştırma hedefi kapsamında, 'Türkiye'nin ve Avrupa'nın Enerjisi' unvanıyla doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi. Bu kapsamda BOTAŞ, bölgede ve özellikle Moldova enerji piyasasında aktif rol oynayan East Gas Energy Trading şirketi ile doğal gaz ihracatı anlaşmasına imza attı."

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Yorumlar

100DEFA LAİĞİM DEDİYEN CAHİL FIRANSA BUNUNU VEBUNUN GİBİLERİN SIRTINDAN

BUGÜN TÜRKİYENİN KUZEYİ DOĞUSU GÜNEYİNDEKİ DOĞALGAZI ALAMAKİÇİN ABD11 BİN KİLOMETREÖTEDEN GLİP ALDIĞINI GÖREMİYEN BENZİNCİDE 100YIL ÖNCE OSMALIYI YIKALARA GİYDİRENLER BUGÜN DOĞALGAZI ABD AB RUS ÇİNLİ ALSIN TÜRKİYEDE TAYYİPERDOĞAN GİTSİN DİYENLER ABDÜLHAMİDİ GÖDEREN KENDİ PETOLÜNÜ BATILIDAN ALDIRANLARA DESTEKOLANLARA NASIL BEDUA EDİYO
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