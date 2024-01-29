Avrupa savaşa mı hazırlanıyor: 5,6 milyar dolarlık anlaşma! NATO ülkelerine 1000 Patriot, dev talip!

ABD ve İngiltere, Yemen askeri harekata başlarken, Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Martin Wijnen'in, “Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız” ifadesi tüm Avrupa'da geniş yankı buldu. İsveç'te de önce Sivil Savunma Bakanı, ardından Genelkurmay Başkanı'ndan "savaşa hazır olun" açıklamaları geldi. Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gerçekleştirilen büyük bir kamuoyu yoklamasında da halkların en büyük korkusunun “Rusya ile savaş olasılığı” olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan son gelişme ise bu korkunun yersiz olmadığını ve Avrupa hükümetlerinin savaşa hazırlandığını ortaya koyar nitelikte.

5.6 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Dünyanın en saygın savunma yayın organı İngiliz Jane's Report'un askeri kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre NATO İkmal ve Bakım Ajansı (NSPA) Avrupa ülkelerinin talebi üzerine ABD yapımı 1000 adet Patriot hava savunma sistemi (EDS) siparişi verdi. Başta Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'ya dağıtılacak olan Patriot sistemlerinin yanı sıra NSPA ayrıca AB üyesi NATO ülkeleri adına ABD hükümetiyle 5.6 milyar dolarlık bir silah anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Patriot sistemlerinin güncellenmiş parçaları, ek destekçi firmaların hizmetleri, test ekipmanları ve bakım malzemeleri de ABD'den Avrupa ülkelerine teslim edilecek.

ÜRETİM ALMANYA'DA

Patriot sisteminin üreticisi RTX (bilinen eski ismiyle Raytheon) firması basın sözcülüğü ise yayın organına yaptığı açıklamada Patriot sistemlerinin üç yıl içinde Avrupa'ya teslim edilmesinin planlandığını açıkladı.

SİSTEM GELİŞTİRİLDİ

ABD merkezli Breaking Defense yayın organı da Avrupa'daki NATO üyesi ülkelere teslim edilecek Patriot sistemlerinin geliştirilmiş bir güdüm sistemine sahip olduğunu ve bu sistemin Avrupa'da yalnızca Almanya'da üretilebildiğinin altını çizmekte. Bu sistem sayesinde karadan havaya savunma sistemi platformu olan Patriot'lar yalnızca savaş uçakları ve savaş helikopterleri değil aynı zamanda SİHA (silahlı insansız hava aracı), İHA (insansız hava araçları), taktik ve güdümlü füzeleri de havada imha edecek şekilde yeniden tasarlandı. Patriot füzeleri ayrıca tüm hava hedeflerini güdümlü halde takip edebilme özelliğine de sahip.

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NATO ZİRVESİ DÖNÜM NOKTASI

Avrupa'nın Rusya ile olası bir savaşa hazırlanmasına ilişkin gelişmeler yeni değil. Almanya hükümeti geçtiğimiz ay savunmanın bütçedeki payını yaklaşık 2,5 kat arttırarak yeni bir ordu kuracağını açıklarken AB raporlarına göre NATO üyesi tüm Avrupa ülkeleri son bir yıl içerisinde savunma bütçelerini en az yüzde 25 arttırmış durumdalar. Diğer yandan 11-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Vilnius zirvesindeki ikili görüşmelerde ABD'li temsilcilerin savunma odağını Çin'e karşı Pasifik'e odaklayacağını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinden “Avrupa ordusu kurulmalı” sesleri de yükselmeye başlamıştı. Vilnius zirvesinde NATO'nun acil durum birlik komutanlığı ve istihbaratının merkezinin de NATO üyesi ülkelere taşınması yönünde bir karar alınmıştı. Zirvede dikkat çeken bir başka gelişme de NATO'nun Avrupa'daki birliklerinin büyük kısmının Rusya sınırına kaydırılması konusunda stratejik bir karar alınmış olması.

İSVEÇ-FİNLANDİYA GÜÇLENDİRECEK

ABD merkezli savunma yayın organı Breaking Defense ise İsveç'in deniz ve hava gücünde çok büyük bir savunma bütçe artışına gitmesinin beklendiğini iddia etti. Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre İsveç'in NATO üyeliği sonrası savunma bütçesini yüzde 28 arttırarak toplamda 10.8 milyar dolara çıkarması bekleniyor. İsveç'in üyeliği için Türkiye'nin onayı gerekiyor. NATO 2024 Stratejisi'ne göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası İskandinav bölgesinde ittifakın 250'den fazla savaş uçağına sahip olması ve İsveç'in Gotland Adası'nın da Rusya'ya karşı ön operasyon askeri üssü olarak kullanılması planlanıyor. NATO'da Rusya ile en uzun sınıra sahip olan Finlandiya hükümeti de daha önce savunma bütçesini yüzde 5 arttırdığını açıklamıştı.(haberglobal)