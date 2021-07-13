Avrupa şampiyonu olan İtalya'da koronavirüs korkusu

İngiltere'yi penaltılarda 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan İtalya'da zafer doyasıya kutlanırken, başarının mimarı olan futbolcuların alacağı prim de belli oldu.

Yenilgisiz bir şekilde Avrupa şampiyonu olan İtalya, şampiyonun alacağı maksimum gelir olan 28,25 milyon euroyu kasasına koydu. İtalya bu geliriyle birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası tarihindeki gelir miktarını 99,25 milyon euroya çıkararak, Portekiz'i geride bırakıp en çok kazanan ülke konumuna geldi.

Futbolcu başına 250 bin euro prim

Turnuvada zaferi getiren futbolcular ise şampiyonluk nedeniyle futbolcu başına 250 bin euro prim almaya hak kazandı. Eğer İtalyan futbolcular finali kaybetseydi 200 bin euro, yarı finalde kaybetseydi 150 bin euro ve çeyrek finalde kaybetseydi 80 bin euro prim alabilecekti.

Koronavirüs korkusu sardı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'yi kazanması dolayısıyla yapılan kutlamaların ülke genelinde vakaları artırmasından endişe ediliyor.

Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu Üyesi İmmünolog Sergio Abrignani, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "4-5 gün içinde riskli davranışların olduğu yerlerde vaka sayılarındaki yükselişleri gözlemleyebiliriz eğer olursa. Bu kutlamalarda bazı şeyleri çok riske attık. Umuyorum ki Napoli'nin İtalya Kupası'nı aldığı ya da Inter'in lig şampiyonluğunu aldığı dönemdeki gibi vaka sayıları zirve yapmadan kapatırız bu dönemi." dedi.