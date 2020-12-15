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Spor Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı
Spor

Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:54:34 -
Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu, Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Fevzi Şeker'i vefat yıl dönümünde andı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk güreşinin çok önemli isimlerinden Fevzi Şeker'i ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Fevzi Şeker, 15 Aralık 2011'de teknik direktörlüğünü yaptığı Güreş Milli Takımı'nın kampında, görevi başında kalp krizi geçirerek ahirete intikal etmişti. Avrupa şampiyonu Fevzi Şeker'i bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk güreşine yaptığı hizmetleri asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun şampiyon." ifadeleri kullanıldı.


- Fevzi Şeker'in biyografisi


1962 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Fevzi Şeker, 1974'te İstanbul Fatih Güreş Kulübünde güreşe başladı, İstanbul Tekel Spor Kulübü, Tofaş SAS Spor Kulübü, Simtel Spor Kulübü, İskenderun Demirçelik Spor Kulübünde güreş yapmaya devam etti.

1981yılında Kanada'nın Vancouver şehrinde 68 kiloda ümitler serbest stil kategorisinde dünya 3'üncüsü olan Fevzi Şeker, 1983'te Fas'ın Casablanca kentinde aynı kiloda yine serbest stil kategorisinde Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. Fevzi Şeker, aynı yıl Budapeşte'de aynı kilo ile Avrupa 2'nciliğine ulaşırken, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda ise serbest stil 68 kiloda 6. olmayı başardı.

1985'te Avrupa ikinciliği, 1987'de bir kez daha Akdeniz Oyunları'nda birincilik elde eden Fevzi Şeker, 1987 ve 1989'da Avrupa üçüncüsü oldu. Fevzi Şeker, 1990 yılında ise Polanya'nın Poznan kentinde 68 kiloda serbest stilde Avrupa şampiyonu olarak podyuma çıktı.

Fevzi Şeker, son olarak Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörlüğü yapıyordu.

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