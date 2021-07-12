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Spor Avrupa şampiyonu belli oldu
Spor

Avrupa şampiyonu belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İtalya, İngiltere'yi penaltılarda 3-2 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 00:59:00 - 2021-07-12 01:15:12
Avrupa şampiyonu belli oldu

İtalya ile İngiltere Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İtalya, İngiltere'yi penaltılarda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Maça hızlı başlayan İngiltere, 2. dakikada Shaw'ın golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde İtalyanlar daha çok topa sahip olan taraf olsa da iki takım da gol pozisyonuna girmekte zorlandı ve ilk yarı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan İtalya aradığı golü 67. dakikada Bonucci ile buldu: 1-1. Maçın normal süresinde başka gol olmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da başka gol olmadı ve maç penaltılara gitti. İtalya penaltılarda rakibine 3-2'lik üstünlük kurarak Avrupa Futbol Şampiyonası'nı şampiyon tamamladı.

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